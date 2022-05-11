Пентагон собирает новую встречу союзников для оказания помощи Украине

В Министерстве обороны США сообщили, что планируют провести еще одну встречу представителей стран-членов НАТО и союзников, на которой будет обсуждаться военная помощь для Украины. Встреча должна состояться уже в этом месяце – в мае.

Об этом сказал спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге во вторник, 10 мая. Трансляцию вели на Youtube-канале издания Reuters (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, вероятнее всего, переговоры будут виртуальными – в онлайн-формате. Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин, как отметил Кирби, хочет, чтобы подобные встречи проходили ежемесячно.

"Министр Остин хочет проводить подобные встречи ежемесячно. Поэтому, скорее всего, они все будут в онлайн-формате. Пока что окончательно не решено", – рассказал Кирби.

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Представитель Пентагона добавил, что глава оборонного ведомства Британии Бен Уоллес намерен обсудить вопросы организации этой встречи со своим американским коллегой Остином в Вашингтоне.

Напомним: 26 апреля на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии состоялась встреча 40 стран-союзников Украины, среди которых были не только члены НАТО. На ней присутствовал и глава министерства обороны Украины Алексей Резников. На встрече обсуждали вопросы оборонной помощи Украине из-за войны войны с Россией. Участники переговоров заявили, что мир настроен против вторжения РФ

По итогам саммита Остин заявил, что встречи консультативной группы по вопросам обороны Украины будут проводиться ежемесячно. Представители стран-союзников будут встречаться лично или проводить переговоры по видеосвязи. Резников на своей странице в Twitter назвал саммит знаменательным.

Как сообщал OBOZREVATEL, после встречи в Германии Остин заверил, что США готовы "сдвинуть небо и землю", чтобы помочь Украине победить в войне с Россией. По его словам, страны всего мира едины в своем желании поддержать украинцев.