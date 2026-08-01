Пентагон дал заднюю в поддержке Украины: в Politico объяснили, чем это чревато Силам Обороны

Соединенные Штаты постепенно сворачивают свое прямое участие в ключевых структурах поддержки Украины. Пентагон отказывается от руководства Группой содействия безопасности (SAG-U), которое с начала полномасштабного вторжения РФ координирует поставки вооружения, логистику и обучение украинских военных.

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Это решение стало частью более широкой стратегии администрации Дональда Трампа по дистанцированию от европейских союзников и перекладыванию финансового и организационного бремени на партнеров по альянсу. Об этом пишет издание Politico.

Командование передадут европейцам

Передача полномочий европейскому или канадскому офицеру займет до года. Текущий руководитель группы, генерал-лейтенант Кертис Баззард, передает дела генерал-лейтенанту Гийому Борперу, которому предстоит завершить американский этап работы миссии.

Официально в Пентагоне и НАТО заявляют, что изменения планировались заранее. В ведомстве отметили, что программа SAG-U задумывалась как временная, а передача руководства позволит направить ресурсы США на реализацию Национальной стратегии обороны.

США полностью не выходят из процесса и сохранят присутствие через заместителя руководителя из Европейского командования США (EUCOM). Тем не менее, именно европейцы возьмут на себя большую ответственность.

США сокращают присутствие по всей Европе

Смена руководства в SAG-U стала лишь элемент систематического урезания американского военного присутствия на континенте. Администрация Трампа уже реализовала ряд схожих шагов.

Контроль над Объединенным центром НАТО в Норфолке передан Великобритании, центром в Неаполе будет руководить Италия, а командование в Брюнссуме делят Германия и Польша.

Также США урезали число генералов и офицеров в Европе, отменили часть ротаций и вывели армейские бригады из Румынии и Польши.

Пентагона Пит Хегсет прямо заявил министрам обороны НАТО, что альянс долгое время оставался "бумажным тигром", и потребовал от Европы резко увеличить расходы на собственную оборону.

Риски и плюсы для Украины

Для Сил обороны Украины передача управления европейским партнерам сопряжена как с возможностями, так и с серьезными угрозами. Среди выгод называют страховку, которая "снижает зависимость Украины" от внутренней политики США и колебаний в Вашингтоне.

Кроме того, оперирование процессами непосредственно европейскими членами НАТО ускоряет некоторые внутриконтинентальные процедуры.

В то же время в Киеве опасаются, что погружение структуры в сложную бюрократическую систему альянса замедлит реальные поставки оружия на фронт.

Напомним, министерство обороны США официально приступило к пересмотру военного присутствия в Европе. В Пентагоне заявили, что этот процесс должен обеспечить переход НАТО к большей ответственности за собственную обычную оборону.

Как сообщал OBOZ.UA, США объявили о намерении сократить своё военное присутствие в Германии. Речь идёт о выводе пяти тысяч военнослужащих в течение ближайшего года.

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