Побивши горшки з "поганим копом" в особі США, Пекін заграє до "хорошого" ЄС. І знову натякає на нікчемність статусу Кремля.

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Китай вдає, що його політика може бути такою ж витонченою, як шовк. Напередодні візиту в КНР президента Франції Макрона та глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, китайський посол в ЄС дав прикольне інтервʼю, озвучивши недипломатичну штуку: Сі має бункерного за дурника.

Формально меседж звучав дещо делікатніше: заяви голови КНР про безмежну дружбу Пекіна та Москви - не більше, ніж риторичний прийом.

Перекладу з езопової мови людською. Риторичність - мовна фішка, що використовуються з метою лише вплинути на слухачів, а не передати об'єктивну інформацію. Російською це звучить як "гаваріть для красного славца".

Посол також підкреслив, що Пекін не підтримує діяння русні в Україні, не постачає оркам зброю і не планує цього в майбутньому. А Крим - це Україна.

З США виник переговорний клінч, Китай прагне домовитися з ЄС.

Перемовини з Америкою виявилися занадто мілітаризованими для КНР, оскільки Держдеп вносив у порядок денний не лише питання про незалежність Тайваню, але й про обмеження технологічних озброєнь, особливо - космічних.

Переговорний трек з ЄС сформований здебільшого на економічній проблематиці плюс проблема російської війни в Україні. Пекін бачить у Макроні та Урсулі добрих союзників, які допоможуть розмовляти із США. В обмін на це Пекін готовий змінити ставлення до Москви.

Значущість "риторичної" дружби з кремлем ілюструють такі цифри: за підсумками 2022-го товарообіг Китаю і з США та ЄС був у вісім разів більше ніж з РФ. У такої дружби з руснею немає жодної математики. Є лише раціональний розрахунок.

Китай уже натякав США на готовність "здати" Путіна заради "міжнародної розрядки". Financial Times видала низку політичних заяв дипломатів КНР, суть яких зводилася до "Путіну не довіряємо і не розуміємо, він з’їхав з глузду". Та донедавна всі ці зусилля розбивалися об бронестійку позицію Вашингтона. Як складеться цього разу, - подивимось.

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