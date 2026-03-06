Партия Терехова-Кима становится одним из фаворитов предстоящих парламентских выборов, - Фесенко

Гипотетическая партия мэра Харькова, главы Ассоциации прифронтовых городов и громад Игоря Терехова и главы Николаевской ОГА Виталия Кима становится одним из фаворитов будущих парламентских выборов, являясь "перспективным игроком". Об этом заявил политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко

"На фоне слухов о возможности выборов (которых, по моему мнению, в ближайшие полгода точно не будет), начали появляться данные опросов с электоральными рейтингами потенциальных кандидатов на пост Президента Украины и возможных участников парламентских выборов. Среди потенциальных участников выборов рядом с известными и потенциально возможными игроками начинают упоминать мэра Харькова Игоря Терехова (ему дают аж 5% на президентских выборах), а среди участников парламентских выборов – партию И.Терехова и В.Кима (их рейтинг оценивают в 5,5%)", - написал Фесенко.

Он отметил, что в декабре 2025 года в своем опросе эту партию поставил в рейтинговый список центр SOCIS. По их данным, на тот момент за партию Терехова-Кима готовы были голосовать 2,8% (от общего количества респондентов), а среди тех, кто определился и будет голосовать – 4%.

"Но это было в декабре. В январе и феврале 2026 года Украина пережила очень сложную энергетическую ситуацию. И в контексте этих событий в положительном смысле неоднократно упоминали мэра Харькова", - подчеркнул политолог.

Он добавил, что в экспертных кругах все чаще говорят о партии Терехова-Кима как одном из потенциальных фаворитов будущих парламентских выборов.

"Ее часто называют "партией мэров", что не совсем корректно и по форме и по сути. В.Ким не является мэром, он является главой Николаевской областной государственной администрации. За эту партию, скорее всего, будут голосовать избиратели, которые не поддерживают ни Зеленского, ни Залужного, ни любую "партию военных", которые ждут сосредоточения на решении текущих социально-экономических проблем, а не на идеологических и личностных конфликтах. Именно в этом ее электоральная суть. И похоже, что по рейтингам, эта потенциальная партия действительно становится одним из фаворитов будущих парламентских выборов", - акцентировал эксперт.

Рейтинги партии Терехова-Кима выросли на фоне зимних событий, пояснил он, сославшись на доступные ему данные закрытого опроса авторитетного социологического центра.

"По данным опроса, в середине февраля по партийным спискам лидирует партия Зеленского-Буданова-Федорова – за них готовы голосовать 17% от всех респондентов и 24% от тех, кто определился. На втором месте партия Залужного, их рейтинги – 14% (19%) соответственно. Партия "Европейская солидарность" на третьем месте – 8% (12%). На четвертом месте условная партия "Азов" - 8% (11%). На пятом месте – партия мэра Харькова Терехова - 6% (8%). Так что в партийной гонке появляется еще один перспективный игрок", - констатировал Фесенко.