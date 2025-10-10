'Парадигма изменится': гендиректор Baykar прогнозирует партнерство людей и машин уже через 20 лет

Технологическое развитие, которое продолжается прямо сейчас, уже в ближайшем будущем приведет к партнерству людей и машин с искусственным интеллектом. Такое партнерство через полвека приведет к созданию "глобальной автономной экосистемы".

Так считает генеральный директор компании Baykar Халюк Байрактар. Причем первую смену парадигмы создания ИИ он прогнозирует уже в течение следующего десятилетия.

Что произойдет через 10 лет

Напомним: рой безбилетников, который управляется ИИ – уже не фантастика, а реальность(в том числе – на поле боя в Украине). Халюк Байрактар считает, что именно по этому пути будут развиваться технологии.

"Глядя в будущее, я вижу, что в течение следующего десятилетия мир перейдет от отдельных платформ к интеллектуальным, сетевым роям. Парадигма изменится: вместо создания лучшей одиночной платформы ключевым станет управление умным роем", – в частности, сказал Байрактар.

Что произойдет через 20 лет

По его прогнозу, уже в течение следующих двадцати лет взаимодействие людей и машин превратится в настоящее партнерство.

"В течение следующих двадцати лет взаимодействие человек-машина может превратиться в партнерство, когда они мыслят и дискутируют вместе. Иначе говоря, мыслящие машины могут стать нашими партнерами по команде", – считает гендиректор Baykar.

Что будет через полвека

По его мнению, через 50 лет в мире будут господствовать автономные экосистемы.

"Через полвека, я верю, мир станет свидетелем появления интегрированных автономных экосистем, которые будут действовать согласованно во всех сферах – в воздухе, на суше, на море, в киберпространстве и в космосе", – добавил Байрактар.

