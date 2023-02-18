''Отвечать обязательно придется'': Зеленский отреагировал на новые обстрелы оккупантами Украины. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные ракетные атаки оккупантов по Украине 18 февраля. Гибель мирных людей, поломанные судьбы, разрушенные дома – это все, за что Россия обязательно понесет ответственность.

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Об этом глава государства написал на своем Telegram-канале. С самого утра враг обстрелял десять регионов нашей страны, продолжая запугивать мирных людей.

"Каждый, кто совершает этот постоянный террор, будет ждать справедливого наказания. Отвечать обязательно придется. За каждую разрушенную жизнь. За каждую ракету, выпущенную по Украине. За все то зло и страдание, которое Россия принесла на нашу землю", – обозначил Зеленский.

Напомним, что 18 февраля в Хмельницкой области оккупанты попали снарядом в военному объекту и нескольким гражданским: повреждено около 10 многоэтажек, магазины и три учебных заведения, известно о двух раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Зеленский дал интервью авторитетному агентству ВВС, где развернуто описал ситуацию на фронте. Здесь он выделил сразу несколько тезисов в отношении нового масштабного наступления, которое анонсирует Кремль ввиду годовщины вторжения в Украину.

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