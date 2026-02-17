"От этого заказного дела не останется ничего": Тимошенко заявила о намерении отменить все незаконные решения ВАКС
"В понедельник, 16 февраля, уже второй раз апелляционный суд исправил незаконное решение предыдущей инстанции. Так мы будем последовательно отменять все преступные решения, пока это сфабрикованное дело против меня не рассыплется" – об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко после заседания Апелляционной палаты ВАКС.
"Дела нет, нарушения закона нет. Это политическая атака на меня как на лидера оппозиционной фракции. В итоге мы с этим политическим нападением разберемся", – отметила Юлия Тимошенко.
Во время сегодняшнего заседания, как отметила лидер "Батькивщины", всем стало очевидно – все дело против нее сфабриковано и является политическим заказом.
"И следствие, и прокуроры, и суд четко показали, что я никаких денег никому не передавала и мне никто никаких денег не передавал. Я убеждена, что докажу и на украинском, и на международном уровне в судах абсолютно честную свою позицию" – отметила лидер "Батькивщины".
Юлия Тимошенко также сообщила, что за ходом ее дела пристально следят известные международные структуры. В частности, Парламентская ассамблея Совета Европы, соответствующие органы Европейского парламента, а также немецкая правозащитная организация, которая финансируется за счет бюджета Германии. Кроме того, лидер "Батькивщины" добавила, что ее команда готовит представление в Европейский суд по правам человека.
"Все международные структуры, которые мониторят сейчас эту ситуацию, находятся в шоковом состоянии. От бесправия, от отсутствия каких-либо оснований для таких преследований и от репрессий, которые снова происходят в Украине против оппозиции", – признала Юлия Тимошенко.
Она в очередной раз подчеркнула, что участников фальсификации дела ждет уголовная ответственность.
"Потому что НАБУ и САП – это не органы борьбы с коррупцией. Это органы политического давления на политических руководителей страны, на депутатов. Это не борьба с коррупцией, а правовое хамство", – возмутилась Юлия Тимошенко.