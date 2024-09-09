Особый цинизм: Ирина Геращенко подвергла резкой критике минобразования за учебник с картой Украины без Крыма

Учебник для седьмого класса с картой Украины без оккупированного Россией Крыма ставит под вопрос профессиональность Министерства образования. Особый цинизм в том, что эта обезображенная карта "украшает" учебник страниц с Гимном Украины

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Об этом в соцсетях заявила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Фракция Европейская Солидарность выражает возмущение и протест безответственным и непрофессиональным действиям Министерства образования и науки Украины, которое умудрилось допустить печать школьных учебников с искаженной картой Украины. Особый цинизм в том, что карта Украины без оккупированного Россией Крыма украшает страницу с Гимном Украины. Власти могут вести десятки Крымских платформ и конференций, говорить о кофе в Крыму, кричать о границах 91-го года, но непрофессионализм и безответственность этой власти перечеркивают все эти слова и лозунги", – пишет депутат.

"Показательная реакция соавторки учебника: "Наше упущение. Крым наш", ну просто произошла техническая ошибка"… Общество устало от футболочек слуг "имею право на ошибку". Потому слишком много ошибок за эти 5 лет. В условиях дефицита украинского бюджета и сложностей с печатью учебников и обеспечения ими школ бездумно выбрасывать сотни тысяч гривен на учебник, полный тираж которого нужно полностью утилизировать", – отмечает Геращенко.

"Наша команда каждый раз требует жесткой реакции от украинских дипломатов, когда обезображенная карта Украины выходит где-то в зарубежных медиа. А тут украинское министерство образования предлагает учить на такой карте украинских детей. Очевидно, что обезображенная карта Украины была взята из российских лекал. И показательно, какими документами и файлами пользуются составители учебников. Это самая яркая характеристика лени, безответственности, халатности, непрофессионализма нынешней правительственной команды, которая не способна даже учебники нормальные издать", – пишет сопредседатель фракции.

ЕС требует от МОН провести внутреннее расследование и назвать виновных в печати учебника с искаженной картой Украины. Также мы будем требовать отчета министра образования и науки на следующей пленарной неделе в час вопросов к правительству. Потому что уроки истории Украины хотят отменить и объединить предмет с мировой историю, то российские карты печатают. Не много ли "права на ошибку"? Школьников за это оставили бы на второй год", – резюмирует Ирина Геращенко.