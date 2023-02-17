Оружие для ВСУ и будущее восстановление Украины: Кличко назвал главные темы встреч на Мюнхенской конференции

На всех встречах во время Мюнхенской конференции по безопасности обсуждают два ключевых вопроса. Первое – предоставление необходимого оружия Украине и как можно скорее. Второе – будущее восстановление и модернизация Украины. Четкий план мы должны иметь уже сегодня.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

“Принял участие в открытии Мюнхенской конференции по безопасности. В этом году главная тема Мюнхена – война в Украине, усиление помощи нашему государству, в первую очередь – вооружением. И то, каким будет восстановление Украины после нашей победы. Также встретился с делегацией сенаторов во главе с Митчем Макконелом – ныне лидером меньшинства в Сенате США. Еще с одной делегацией – представителей большинства в Сенате, встречусь завтра», – отметил Кличко.

Он отметил, что с американскими партнерами говорили о том, какой украинцы видят свою победу в этой захватнической войне, развязавшей Россию и какая нужна помощь для этого.

“На всех встречах, во всех разговорах – два основных момента: предоставление необходимого оружия и как можно скорее! Но будущее восстановление и модернизация Украины. Четкий план мы должны иметь уже сегодня. В частности, об этом говорил также во время встречи с президентом по глобальным делам одного из крупнейших инвестиционных банков мира – Goldman Sachs, Джаредом Коэном. Партнеры готовы инвестировать в Украину по окончании войны. И что немаловажно, готовы приобщиться с экспертной оценкой плана и воплощения дальнейших реформ. Чтобы инвестиции были защищены и работали на благо всех украинцев", – подчеркнул Виталий Кличко.