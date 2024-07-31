Спойлер: нет, не проявит, хотя Будапешт основал целую программу лояльности для российских шпионов. Похоже, Пекин и Москва нащупали еще одну ключевую уязвимость ЕС.

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Попри всі рішення ЄС, уряд Угорщини спрощує в’їзд у країну для росіян та білорусів. Почалося це після дружнього візиту угорського прем'єра до путіна. Будапешт без будь-яких перевірок дозволяє росіянам та білорусам в'їжджати в країну за т.зв. національною картою: мігранти зможуть влаштовуватися на роботу, відкривати бізнес, привозити свої сім’ї та жити в Угорщині тривалий час.

Де-юре це виглядає просто як самовільна ініціатива, що порушує правила ЄС. Де-факто — це програма лояльності для російських шпигунів, пряма можливість для російської розвідки розвалювати ЄС зсередини. Під виглядом заробітчан до Європи ринуть російські шпигуни та диверсанти, пише RND

Наслідки можуть бути непередбачуваними, пише The Financial Times якщо лідери ЄС не ухвалять термінових контрзаходів: відчиняючи двері для росіян в Угорщину, Орбан запускає їх в увесь ЄС, це пряма загроза нацбезпеці, кажуть політики.

Брюссель проявив традиційну "оперативність": лідери спільноти обговорити цю вразливість готуються… на наступному саміті лідерів країн ЄС у жовтні. До цього на територію ЄС вже заїдуть всі, хто потрібен Путіну.

Залучити свого "союзника під прикриттям" путіну знадобилося для того, щоб знову "збадьорити" Захід: т.зв. "спецоперація" в Україні знову йде не за планом, наступ захлинається і бункерному терміново знадобилося відновити гібридну війну із ЄС. Йдеться про як терористичні, так і дезінформаційні атаки, про фізичні напади на медійних недругів російського режиму і т. д. Всі спецоперації (даруйте за тавтологію) значно простіше робити під прикриттям Орбана.

Угорщина вже давно має статус ахіллесової пʼяти ЄС: ще 2021 р., коли євроспільнота одностайно вводила санкції проти Китаю, Орбан гостинно відчинив свої двері для східних "друзів" і разом з ними засудив дії ЄС та під виглядом наукового закладу прихистив китайську резидентуру.

Сьогодні бачимо повторення трюку, лише з РФ: співпраця з Китаєм та Росією для угорського премʼєра важливіша, ніж збереження власних позицій у ЄС. Якщо раніше він це демонстрував через блокування допомоги Україні, то після самовільного візиту до Путіна все стало ще прозоріше.

Орбану вже " натякають" на двері з ЄС і НАТО. Але Брюссель не зважиться дати копняка під дупу Будапешту, оскільки це означало б створення російсько-китайського анклаву в ЄС. Тому європейські політики й надалі бідкатимуться та розводитимуть руками, то шукаючи компромісу з Орбаном, то караючи його обмеженням фінансування та скороченням повноважень у Євроспільноті.