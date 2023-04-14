Угорський прем’єр Орбан заявив, що війна припиниться як тільки США та Євросоюз перестануть утримувати Україну, яка "економічно не існує як країна".

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Орбан - це путінський кінь в Євросоюзі та НАТО.

Орбан озвучує і робить те, що треба його кремлівському господарю.

Орбан є відкритим союзником фашиста сучасності путіна, як його попередник Хорті був абсолютним союзником Гітлера.

Угорські фашисти вбили більше 7 тисяч мирних жителів Корюківки - це найбільша трагедія Другої Світової війни.

Сьогодні продовжуючи купувати в кремля енергоносії, блокуючи санкції проти росії, а також рух України до НАТО і ЄС, Угорщина Орбана знову стала співучасником вбивств українців, які вчиняють російські фашисти.

Абсолютно нагально стоїть питання про припинення фінансування Угорщини з бюджету Євросоюзу, про виключення Угорщини з ЄС і НАТО. Присутність Орбана принижує і дискредитує ці об‘єднання.

Ніхто з пристойних людей у цьому світі не повинен подавати руки Орбану. Угорському союзнику путіна має бути оголошений загальний бойкот.

Не справа України втручатися у внутрішні справи Угорщини. Самі угорці, якщо не хочуть згорати від сорому в майбутньому, повинні якнайшвидше позбутися Орбана, який корумпований чи завербований кремлем і веде Угорщину - цю прекрасну країну - до чергової катастрофи.

А от що справа національної безпеки України - це пильно стежити за діями угорської армії і спецслужб. Заяви Орбана про "утиски" угорців Закарпаття - це підготовка грунту до вторгнення. Все залежатиме від ситуації на Східному фронті. Думаю, саме Закарпаття пообіцяв путін Орбану за його активну підтримку кремлівської агресії проти нашої країни.

Україна однозначно переможе російського ворога. Але ми і весь світ назавжди пам‘ятатимемо хто був з нами чи проти нас у цій нашій боротьбі за власне виживання.