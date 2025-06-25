У звʼязку з черговою замовною неправдивою публікацією Адвокати підготували офіційну позицію – спростування.

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Від себе добавлю.

- На жаль, видання навіть не намагалось звʼязатися.

- В статі все ж таки є деяка Правда - Вдалий Шлюб - Дійсно дуже люблю свою дружину! Вже більше 15 років разом і у нас чудові діти.

- Прошу називати мене тоді або Інвест Банкіром екс чи не екс, або перерахувати всі регалії: екстрейдер, аграрій, депутат, податківець, митник і т.д.

- Я не приймаю участь в конкурсі в БЕБ.

- Вибачаюсь перед Компаніями та Бізнесменами, яких також втянули в цю статтю заказуху - я не є інвестором в ці компанії або проєкти.

Спростування недостовірної інформації щодо Романа Насірова, поширеної на сайті "Економічна правда"

У зв’язку з публікацією на сайті "Економічна правда" статті під заголовком "Інвестор зі зведень НАБУ. Як експодатківець Насіров почав будувати житлові комплекси в Києві", заявляємо наступне:

Викладена у статті інформація відносно Насірова РМ є недостовірною, маніпулятивною та такою, що не має підтвердження. Ствердження про те, що пан Роман Насіров начебто "почав будувати житлові комплекси в Києві", є відвертою вигадкою, яка не ґрунтується на фактах чи документах.

Ні пан Насіров, ні компанії, в яких він є акціонером чи керівником, не здійснюють будівельної діяльності в Києві чи будь-де.

Жоден з об’єктів, згаданих у статті, не належить Роману Насірову і не має жодного відношення до його діяльності.

Публікація містить ознаки замовного характеру і є спробою дискредитації ділової репутації пана Насірова та інших згаданих осіб, а також завдає шкоди репутації легальних забудовників, які працюють у межах чинного законодавства.

Звертаємо окрему увагу на те, що частина бізнес-інтересів власника видання "Економічна правда" також пов’язана із сектором нерухомості, що буде викликати обґрунтовані сумніви в індустрії в неупередженості та журналістських мотивах оприлюдненого матеріалу.

У разі невиконання вимог щодо спростування поширеної недостовірної інформації, залишаємо за собою право звернутися до суду з позовом про захист честі, гідності та ділової репутації.