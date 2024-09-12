Определили возможные векторы сотрудничества: глава МВД Украины встретился с американским филантропом Баффетом. Фото

Министр внутренних дел Игорь Клименко встретился с партнером и другом Украины, американским бизнесменом, филантропом, основателем благотворительного фонда Говардом Баффетом. Они обсудили помощь бизнесмена в реализации проектов МВД.

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Как глава ведомства рассказал на своем канале в Telegram, он поблагодарил Баффета за помощь украинскому народу и за то, что с его поддержкой планы МВД воплощаются в жизнь.

"От имени всего министерства хочу поблагодарить вас за всю оказанную помощь подразделениям системы МВД. Вы неоднократно приезжали в Украину и вы действительно очень многое сделали для наших людей. Наши планы и инициативы воплощаются в жизнь", – заявил Клименко.

Они обсудили строительство нового современного полицейского участка в Бородянке, предоставление техники для разминирования, развитие кинологических центров и передачу служебных собак из стран Европы, которые помогают в поиске взрывчатых и наркотических веществ подразделениям Нацполиции.

Также среди тем разговора был вопрос усиления защиты границ и подготовки полицейских и спасателей для помощи населению в случае блекаутов. "Совместно определили возможные векторы сотрудничества по указанным направлениям", – отметил министр.

Отдельно обсудили вопросы реабилитации бойцов системы МВД. Клименко рассказал партнерам, что ведомство плодотворно работает над реализацией проекта открытия центра ментального здоровья при МВД Украины.

"Мы по-прежнему будем пытаться реализовывать все наши общие идеи в целях безопасности вашего народа. Мы здесь, чтобы сверить наши часы и убедиться, что все идет как надо. Также важно обсудить ваши текущие потребности, чтобы как можно скорее их реализовать", – заявил Говард Баффет.

Как сообщал OBOZ.UA, Клименко посетил подразделения Национальной гвардии, которые в составе Сил обороны несут службу на самых сложных направлениях на фронте в Донецкой области. Он подчеркнул, что, несмотря на постоянные штурмы российской армии, воины НГУ удерживают позиции.

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