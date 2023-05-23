Видео дня
Блог | Операция в Белгороде показала слабое место россиян: нужно на него делать ставку
По Білгороду. Коротко
- Інформаційно росіяни дуже слабкі. На жаль, наші західні друзі не розуміють і бояться інформаційної війни з росіянами. Мінімальні вкладення в цю війну будуть давати кратні ефекти.
- Я можу гарантувати, що на відміну від воєнних, інформаційних висновків росіяни не робитимуть. Причина в самій структурі їхнього інформринку. І його глобальній неповороткості. Вони побудували ідеальну машину для промивання мізків в ідеальному середовищі, де немає атак ззовні.
- Вчора було дуже помітно, як до обіду всім заборонялося говорити чи писати хоч щось. Потім, як тільки було прийняте рішення, що приховати інформацію не вдасться, шлюзи були спущені і навіть лояльні до режиму акини почали задавати незручні питання. А влада традиційно мовчала. Знамените "мочіть в сортирах" залишилося в давноминулому часі.
З воєнної точки зору, ця операція навряд чи стала чимось видатним, але вона різко оголила інформаційні тили ворога. І тут у нас можуть відкриватися прекрасні перспективи.
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...