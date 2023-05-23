По Білгороду. Коротко

Інформаційно росіяни дуже слабкі. На жаль, наші західні друзі не розуміють і бояться інформаційної війни з росіянами. Мінімальні вкладення в цю війну будуть давати кратні ефекти. Я можу гарантувати, що на відміну від воєнних, інформаційних висновків росіяни не робитимуть. Причина в самій структурі їхнього інформринку. І його глобальній неповороткості. Вони побудували ідеальну машину для промивання мізків в ідеальному середовищі, де немає атак ззовні. Вчора було дуже помітно, як до обіду всім заборонялося говорити чи писати хоч щось. Потім, як тільки було прийняте рішення, що приховати інформацію не вдасться, шлюзи були спущені і навіть лояльні до режиму акини почали задавати незручні питання. А влада традиційно мовчала. Знамените "мочіть в сортирах" залишилося в давноминулому часі.

Видео дня

З воєнної точки зору, ця операція навряд чи стала чимось видатним, але вона різко оголила інформаційні тили ворога. І тут у нас можуть відкриватися прекрасні перспективи.