ОП лишь реализовал план: Порошенко назвал идеолога введения санкций против него

Идеологом введения санкций против лидера "Евросолидарности" Петра Порошенко был Андрей Портнов, а Офис президента реализовал его концепцию.

Об этом во время заседания Верховного суда заявил сам политик.

"За две недели до публикаций по санкциям я как лидер "Европейской Солидарности" и моя политическая сила инициировали петицию о введении санкций президентом Украины Зеленским против государственного преступника Портнова. Это общеизвестный факт, мы сделали соответствующее заявление в Верховной Раде, и эта петиция очень быстро набрала необходимые 25 тысяч голосов. Нам блокировали ее в Офисе президента, нам блокировали ее в правительстве, но мы ее зарегистрировали. Мы получили странный ответ от фигуранта нашего дела, пани Свириденко, где отмечалось, что они не видят оснований для реагирования на петицию и введения санкций. Одновременно мы получили угрозы Портнова, что он будет мстить и санкции будут введены против меня", – напомнил Порошенко.

"Я подчеркиваю, что власть, Офис президента, пан Ермак, сотрудничая с Портновым, который посещал Офис президента, координировали усилия по введению санкций. А документы, которые передали мои защитники, лишь являются доказательной базой по абсолютному совпадению фейковой аргументации, которую использовал Портнов и которые были обнародованы в телеграм-каналах Офиса президента", – констатировал Порошенко.

"13 февраля, сразу же после заседания СНБО, во время посещения Хмельницкой АЭС Зеленский, стоя рядом с Галущенко, уволенным из правительства участником Миндичгейта, подчеркивал, что причиной санкций являются выведенные Порошенко миллиарды. 11-й месяц здесь варят воду в ступе, мы не услышали ни одного слова о миллиардах", – отметил пятый президент.

"Поэтому у меня есть только две версии. Или Портнов, Ермак и Пронин ввели ответчика в заблуждение, или они его втянули и он является соучастником этого преступления. Я очень надеюсь, что мы имеем первую версию. Доказательства, которые вам представлены, неопровержимы. Таким образом, для Портнова ни у Свириденко, ни у СНБО, ни у Ермака не нашлось оснований для введения санкций. Человеку, который является главным организатором расстрелов на Майдане, нет оснований, а для Порошенко есть. И они уже год не могут принести в суд ни одного основания", – подчеркнул Порошенко.

Сегодня коллегия судей Кассационной административной палаты Верховного суда продолжает рассмотрение иска Петра Порошенко к президенту Зеленскому об отмене незаконного указа о введении санкций. В зале суда присутствуют представители дипломатических миссий, журналисты и народные депутаты.

Адвокаты Порошенко приобщили к материалам дела документы, доказывающие тождественность формулировок в публикациях в отношении Порошенко на ресурсах, связанных с Портновым, в соответствующей петиции, которая не набрала необходимых голосов, и в обосновании санкций в указе президента Зеленского.

Также суд приобщил к материалам дела решение ЕСПЧ от 16 октября 2025 года, которым Европейский суд по правам человека признает, что подсанкционные лица в Украине не имеют достаточной возможности защищать свои права и надлежащих процессуальных гарантий против произвола во время судебного пересмотра решения о применении санкций. Как отмечают в ЕСПЧ, это решение является важным относительно соблюдения конституционных гарантий как составляющей верховенства права, права собственности и эффективной судебной защиты в Украине.

Представители Зеленского и Кабмина пытались возразить против приобщения решения ЕСПЧ к материалам дела, однако суд поддержал ходатайство стороны Порошенко.

На предыдущих заседаниях Верховного суда, в частности, изучали доказательства фальсификации решения о санкциях против Порошенко. Адвокаты Порошенко продемонстрировали фильм производства телеканала "1+1", где Зеленский прямо признал, что СНБО – это его оружие и он его применяет. Мол, потому что это быстрее, чем идти по закону. Представитель президента в суде призвала не обращать внимания на интервью и публичные заявления президента, которые, по ее словам, не определяют позицию относительно решения о введении санкций против Порошенко.

На закрытом заседании суда коллегия судей рассматривала документы с грифом ДСП (для служебного пользования), на основании которых было принято решение СНБО. Как сообщил адвокат Илья Новиков, никаких адекватных объяснений, почему все же власти понадобилось в течение нескольких часов срочно вводить санкции против пятого президента, в документах нет. Кроме того, часть документов, предоставленных ответчиками, была сфальсифицирована, отметил он. Представители власти в закрытой части судебного заседания также заявили, что санкции против Порошенко были введены с воспитательной целью.

Ранее представитель президента Зеленского в Верховном суде признала, что в подписанный указ о ведении в действие решения СНБО о санкциях против Порошенко вносились изменения, которые она назвала "техническими правками".

Как ранее сообщил адвокат Игорь Головань, 31 июля вступило в силу решение Винницкого окружного административного суда по иску Петра Порошенко к аппарату СНБО и секретарю СНБО.

"В частности, установлено, что в материалах указа с приложением, который был направлен на подпись президента и датирован 12.02.2025 года, содержались ошибки, в частности, в идентификационном коде Петра Порошенко было указано 11 цифр вместо 10. Соответственно, судом установлено обстоятельство, что президентом был введен в действие указ президента с ошибкой", – сказал Головань.

Суд также отметил, что действующее законодательство Украины не предусматривает возможности исправления ошибок или внесения изменений в нормативно-правовые акты, в том числе решений Совета национальной безопасности обороны Украины и указов президента, вне установленной процедуры принятия соответствующего акта.

Представитель президента Зеленского ранее во время заседания также подтвердила, что Национальный банк Украины незаконно ввел финансовые ограничения против Петра Порошенко.