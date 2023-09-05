"На данный момент мы не имеем достаточных доказательств, которые бы соответствовали юридической квалификации, предусмотренной Конвенцией о геноциде" - председатель комиссии ООН о признании геноцида в Украине, Эрик Мьосе.

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Вашему вниманию Конвенция по геноциду написанная выдающимися украинскими юристами, выпускниками Львовского Университета имени Ивана Франко – Лемкиным и Лаутерпахтом. Она была принята ООН 9 декабря 1948 года и в последствии опубликованна у них на сайте:

"В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:

а) убийство членов такой группы;

b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;

с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;

e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую."

Давайте же разберём по пунктам, почему в очередной раз ООН нагло врёт и защищает интересы россии:

Пункт "а)", россияне (не путин, а всё правительство при поддержке народа россии) целенаправленно убивали мирное население Бучи, Ирпеня, Бородянки, Изюма, Мариуполя. Есть тысячи перехватов разговоров, показания пленных и прямые приказы убивать именно украинцев, особенно тех, кто говорит на украинском языке. Вот текстовая расшифровка одного из таких разговоров: “Комбриг приезжает: вы че, оху*ли, что ли? 2 дня деревеньку не можете взять, еб@ть? - Ну, там же гражданские. - Да вообще пох*й, еб@ть! Откат полтора километра, еб@ть, и залп со всех орудий, еб@ть! Просто сравняли с землей. Трупы, еб@ть, до сих пор в этой деревне жгут". И для полноты картины, перехват с прямым приказом убивать гражданских (видео прикрепляю) – "Да валите там всех, нах*й! Есть гражданские — нах*й в расход, сука, всех!", — говорит оккупант дивизии, которой путин присвоил звание гвардейской, за участие в войне в Киевской области.

Пункт "b)", пыточные подвалы в Буче и Ирпене стали известны на весь мир. Пленные солдаты ВСУ, которых в плену морили голодом и жаждой, пытали и отрубали конечности. Убийство замученных пленных с Азовстали в Еленовке. Этих доказательств ООН не достаточно?

Пункт "с)" тут все просто, так как есть официальное свидетельство, зафиксированное властями рф. 21.06.2023 Гауляйтер оккупированной части Донецкой области (которая после незаконного присоединения действует от имени правительства рф) Денис Пушилин издал "распоряжение" о фактическом создании концентрационных лагерей для содержания украинцев, которые отказались получить паспорта "ДНР" или россии. Второй закон - это "Выдворение" – принудительная высылка граждан из своего дома и лишение его любого имущества и прав. Практика активно применяется рф на оккупированных территориях Украины. Согласно указу выдворять будут людей, которые "заявили о своем желании сохранить имеющееся у них гражданство или остаться лицами без гражданства", а также не приняли присягу гражданина рф. Самое главное, власти рф сами снимают про это репортажи и показывают по федеральным каналам. Одно из сотен таких видео прикладываю к посту.

Пункт "d)", зверства армии россии просто не имеют границ. К большому ужасу и сожалению, поступает информация о систематических кастрациях военнопленных украинцев. Некоторые из этих актов извергами были зафиксированы на видео. Из соображений морали я не буду их публиковать.

Ну и наконец пункт "е)". Его ООН не имеет права умалчивать, так как есть ордер, выданный Международным Уголовным Судом. "Г-н Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, предположительно несет ответственность за военное преступление в форме незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию (согласно статьям 8(2)(a)(vii) и 8(2)(b)(viii) Римского статута)".

Кроме путина такой же ордер получила русский омбудсмен по правам детей Мария Львова-Белова: "Есть разумные основания считать, что г-жа Львова-Белова несет персональную ответственность за вышеупомянутые преступления, совершив эти деяния непосредственно, совместно с другими лицами и/или через действия других лиц". Летом 2023 года в докладе Львовой-Беловой говорилось о более чем 700 тысячах детей. По различным оценкам, число детей, вывезенных без ведома родителей, или детей-сирот (в том числе тех, которые стали сиротами из-за военной агрессии россии), составляет от 305 тыс. до 708 тыс.

Как после этих прямых и подтвержденных случаях геноцида, которые проводит россия на территории Украины, еще остаются люди, которые это отрицают. ООН – абсолютно недееспособный орган в силу своей полной инфильтрированности русскими агентами. Начиная от двух замов Гутерриша, официальных агентов КГБ (ФСБ) и заканчивая такими людьми, как Эрик Мьосе. Только изгнание россии из ООН может заставить ее работать согласно собственному Уставу. Также необходимо провести полную проверку Секретариата ООН на коррупционные связи с россией.

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