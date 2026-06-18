"Они знают, что не смогут победить нас": Рютте заявил, что экономика РФ не превышает экономику Бельгии и Нидерландов

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия продолжает наращивать военные расходы и переводить экономику на военные рельсы, однако ее экономический потенциал существенно уступает возможностям стран Альянса. По его словам, в Москве понимают, что не способны одержать победу в противостоянии с НАТО.

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Об этом Рютте сказал в Брюсселе во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что экономика РФ не превышает экономики Бельгии и Нидерландов.

НАТО продолжит поддерживать Украину

Во время выступления генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что одной из главных задач НАТО остается поддержка Украины в войне против российской агрессии.

По его словам, союзники работают над тем, чтобы Украина сохраняла максимальную стойкость и могла эффективно противостоять российским войскам.

"Мы должны сделать все, чтобы Украина оставалась как можно сильнее в этой борьбе. Вот над этим мы и работаем", – заявил Рютте.

Почти половина бюджета России уходит на оборону

Генеральный секретарь НАТО обратил внимание на масштабы милитаризации российской экономики. По его словам, последние данные свидетельствуют о стремительном росте военных расходов Кремля.

"Раньше на оборону РФ тратилось 40%, а сейчас — 48% всего государственного бюджета. Это означает, что из налоговых поступлений, которые получает Москва, около 75% сейчас уходит на оборону. Это безумные цифры", – отметил он.

По его словам, такие показатели свидетельствуют о глубокой переориентации российской экономики на обеспечение войны.

Он подчеркнул, что нынешняя политика Кремля демонстрирует готовность и в дальнейшем вкладывать огромные ресурсы в военную сферу, поэтому страны НАТО должны трезво оценивать угрозы, которые представляет Россия.

"Мы не можем относиться к России наивно", – подчеркнул Рютте.

"Это будет их самой большой ошибкой"

В то же время генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что экономические возможности России значительно меньше, чем у стран Альянса.

Для сравнения он привел экономики двух европейских государств – Бельгии и Нидерландов.

"Российская экономика по своим размерам не превышает Бельгии и Нидерландов, взятых вместе", – заявил Рютте.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что Россия хорошо понимает военный потенциал НАТО и последствия возможной конфронтации.

"Они знают, что мы как НАТО – очень сильны, и знают, что не смогут победить нас. Поэтому мы сделаем все, чтобы они осознали: если они попытают – это станет их самой большой ошибкой", – заявил Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в НАТО назвали приоритетные цели на территории РФ в случае её нападения. По ним альянс при необходимости якобы готов нанести удары "уже сейчас". Речь идет о стратегически важных регионах и военной инфраструктуре, обеспечивающей боевые возможности РФ.

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