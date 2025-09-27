'Они плачут': Зеленский сказал, чего боятся россияне и лично Путин

Президент Владимир Зеленский рассказал, что самый большой страх российского диктатора Владимира Путина связан не с украинской армией или международными санкциями. Он боится собственное общество.

Об этом глава государства сказал в интервью изданию Axios. По словам Зеленского, в начале полномасштабного вторжения Россия пыталась проводить мобилизацию, но быстро поняла, что это приводит к падению популярности Путина.

"Они начали платить деньги вместо официальной мобилизации. Это важный момент. Путин не имеет премьеров или парламента, это не демократия. Но это означает, что он боится своего общества", – подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что страх Кремля заключается не в выборах или протестах в привычном демократическом понимании, а в возможности прямого бунта.

"Они могут просто прийти к Кремлю и уничтожить его. Россияне не хотят мобилизации", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что украинские спецслужбы перехватывают разговоры российских военных на фронте.

"Они звонят своим семьям, кричат, плачут. Они боятся, но не могут ничего сделать. Если они не идут вперед, их убьют собственные командиры", – рассказал он.

По мнению Зеленского, чтобы ослабить возможности Путина оплачивать войну, мир должен усиливать санкции, чтобы лишить Кремль финансовых ресурсов для выплат наемникам и мобилизованным.

"Путин не может платить вечно", – подытожил президент.

Он также отметил, что Украина и ее партнеры не хотят, чтобы война продолжалась еще год или больше.

"Мы не хотим ждать еще два или три года. Нужно действовать сейчас", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин врет лидерам, которые с ним до сих пор разговаривают, говоря, что оккупационный контингент достигает своих целей, в частности на Добропольском направлении. На самом деле украинские Силы обороны успешно обезвреживают захватчиков, нанося им большие потери.

