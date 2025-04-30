'Они первыми встречают врага': Зеленский поздравил украинских пограничников и отметил их мужество

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих Государственной пограничной службы Украины с профессиональным праздником. Он выразил им благодарность за преданность, мужество и профессионализм.

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Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Сейчас, когда страна борется за свою независимость, пограничники стали первыми, кто встречает врага на границе, обнаруживая диверсантов, останавливая атаки и сбивая дроны.

Зеленский подчеркнул, что пограничники не только уничтожают врага, но и сохраняют жизнь украинцев, обеспечивая безопасность государства.

"Каждый год в этот день благодарим наших пограничников за преданность и силу, за профессиональность и храбрость. Воины Государственной пограничной службы держат государственную границу, первыми встречают врага. Обнаруживают диверсантов. Останавливают атаки и сбивают дроны. Сражаются на самых горячих участках фронта вместе с нашими Силами обороны. Защищают пограничные общины от обстрелов и штурмов. Уничтожают врага и сохраняют жизнь украинцев", – говорится в сообщении.

Он также выразил благодарность воинам Государственной пограничной службы.

"Спасибо всем воинам Государственной пограничной службы за защиту Украины. Гордимся вами. Спасибо за службу! Слава Украине!" – резюмировал президент.

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