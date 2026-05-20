'Они никуда не исчезли': посол в Венгрии призвал Украину коммуницировать с избирателями Орбана

Несмотря на смену власти в Венгрии, миллионы избирателей партии экс-премьера Виктора Орбана "Фидес" остаются важной аудиторией, с которой Украине нужно активно коммуницировать. Ведь именно личные контакты и сотрудничество между людьми является лучшей защитой от российских информационных манипуляций и ИПСО.

Об этом заявил посол Украины в Венгрии Федор Шандор. Свое мнение он высказал во время онлайн-включения на экспертном обсуждении относительно российских операций влияния во время выборов в странах ЕС и Восточного партнерства.

Почему украинцам надо работать с избирателями Орбана

Посол обратил внимание на результаты недавних парламентских выборов в Венгрии.

По его словам, более 3 миллионов венгров проголосовали за партию "Тиса", однако еще 2,2 миллиона поддержали партию "Фидес", а более 300 тысяч – ультранационалистическую партию Mi Hazánk ("Моя родина").

"2,5 миллиона избирателей – это те люди, с которыми мы должны сотрудничать, потому что они никуда не исчезли", –подчеркнул Шандор.

Он отметил, что эта часть венгерского общества восприняла российские нарративы и информационно-психологические операции, которые активно распространялись через Facebook — главную соцсеть в Венгрии, и решили голосовать за них.

По словам Шандора, с этой группой "венгерских избирателей, или наших соседей", Украине надо близко коммуницировать.

Орбан теряет поддержку

По словам дипломата, одной из причин падения популярности власти Орбана стало постоянное перекладывание ответственности за внутренние проблемы Венгрии на Украину.

Шандор отметил, что венгерский избиратель постепенно устал от месседжей о том, что именно Украина виновата в проблемах с коммунальными услугами, медициной, образованием или дорогами.

В то же время он отметил, что между Киевом и Будапештом уже начались "очень быстрые изменения" в межправительственной коммуникации.

Украина и Венгрия должны развивать контакты между людьми

Дипломат подчеркнул, что особенно важно сотрудничество на уровне общин и личных связей.

Он напомнил, что именно Венгрия приняла наибольшее количество украинских детей на отдых – более 5,4 тысячи, большинство из которых являются детьми военнослужащих.

Кроме того, Украина и Венгрия имеют большое количество городов-побратимов.

"Если венгерский мэр дружит с украинским мэром, ему точно никто не протолкнет российское ИПСО", – объяснил Шандор.

Он также отметил, что совместные спортивные, культурные и детские мероприятия помогают разрушать российские манипуляции.

ИПСО воспринимают те, кто не имеет живого общения

Шандор отметил, что главным способом борьбы с российскими информационными операциями является индивидуальный подход и живое общение между людьми.

"ИПСО воспринимают только те, кто не имеет коммуникации с другими: человеком, который смотрит телевизор и не общается с живым лицом, легко манипулировать", – считает дипломат.

Подытоживая, он добавил, что даже часть мэров от "Фидеса", которые имели контакты с украинскими общинами, во время выборов демонстрировали по меньшей мере нейтральную позицию в отношении Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с министром иностранных дел Андреем Сибигой, во время которой стороны определили ключевые внешнеполитические приоритеты на ближайшие месяцы. В фокусе – отношения с Венгрией, продвижение переговоров о вступлении в ЕС и дипломатические шаги по ряду международных партнеров.

