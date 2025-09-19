'Они ненавидят друг друга': Трамп не оставляет надежды найти решение, как помирить Зеленского и Путина

Главарь Кремля Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский "не любят друг друга", считает президент США Дональд Трамп. Он назвал эти отношения "ужасными", однако все равно американец надеется, решение по завершению войны будет найдено.

Об этом Дональд Трамп рассказывал в интервью Fox News. В частности, президент США снова сказал, что "очень разочарован" позицией Путина.

Трамп, по его признанию, считал, что благодаря отношениям с российским диктатором решить вопрос прекращения войны в Украине "будет легче всего".

"Но оказалось, что это самое сложное. Отношения между Путиным и Зеленским ужасные. Это во многом зависит от отношений. Они действительно не любят друг друга, ненавидят друг друга. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Трамп.

Так или иначе, однако он "считает, что решение будет найдено".

Что еще сказал Трамп

Президент США отдельно отметил, что если цены на российскую нефть упадут, у Кремля не будет другого выбора, как согласиться прекратить войну.

"Знаете, я занял жесткую позицию в отношении Индии, потому что они покупать нефть. Но если цены на нефть упадут, или если Россия не будет продавать нефть, тогда (у агрессоров) не будет другого выбора, кроме как договариваться", – считает Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, также президент США заявил, что сейчас не стоит просить Владимира Путина о прекращении огня. Если же американский лидер потребует этого, то и примет "жесткие меры".

