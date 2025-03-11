'Он считает всю страну глупой?' Сенатор-демократ высмеял слова Трампа о том, что 'никто не был более жестким к России, чем он'. Видео

Сенатор-демократ от штата Калифорния Адам Шифф высмеял президент США Дональда Трампа за его утверждение, что "никто никогда не был более жестким в отношении России", чем он. Шифф считает, что республиканец на самом деле боится кремлевского диктатора Владимира Путина.

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В интервью MSNBC представитель Демократической партии сказал, что Трамп должен обвинять лишь самого себя в своей трусости. "Как и много хулиганов, в своем основании они действительно боятся. И по какой-то причине Дональд Трамп боится Путина и обслуживает Путина, хочет наследовать Путина", – высказал мнение политик.

Шифф напомнил, что миллиардер Илон Маск, соратник Трампа, называл его "предателем" – и он гордится этим.

Демократ подчеркнул, что Трамп и Маск предали союзника в войне. "То, что они сделали с Украиной, просто позорно. Президент, который утверждает, что он, знаете, "великий архитектор искусства сделки", саботировал Украину перед любыми мирными переговорами. Он, Марко Рубио, Илон Маск говорят о том, как Украина собирается отказаться от своих территорий, говорят о том, как Украина не сможет стать членом НАТО, по сути подрывая их всеми способами, останавливая военную помощь, останавливая поддержку разведки, останавливая дипломатическую поддержку", – возмутился Шифф.

Он напомнил, как президент США в недавнем интервью утверждал, что "никто никогда не был более жестким в отношении России".

"Он считает всю страну глупой? Мы видим, что он делает. И то, что он делает, – это саботирует нашего союзника, делает альянс НАТО более слабым. И я считаю, что это одно из самых больших предательств в истории", – заявил Шифф.

Политик отметил, что Трамп может войти в историю как единственный президент, чья рецессия будет названной в его честь. И если Украина из-за Вашингтона проиграет войну, то это на самом деле будет проигрыш Трампа.

Как ранее писал OBOZ.UA, рейтинг одобрения Дональда Трампа в США продолжает падать, поскольку все больше избирателей озабочено состоянием экономики. Согласно опросу Emerson College Polling, проведенному после 50 дней его второго срока, 47% избирателей одобряют работу Трампа, тогда как 45% – не одобряют. В начале его президентства жители США высказывали 49% одобрения и 41% неодобрения.

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