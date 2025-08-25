'Он его не любит': Трамп объяснил, почему Путин не хочет встречаться с Зеленским

Кремлевскому диктатору Владимиру Путину не хочется встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для личных переговоров. И причина в том, что главе Кремля не нравится Зеленский.

Такое мнение озвучил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он высказался об этом, отвечая на вопрос журналиста на брифинге в Белом доме 25 августа.

Представитель прессы поинтересовался, почему российский диктатор так неохотно реагирует на возможность переговоров с Зеленским.

"Потому что он ему не нравится. Он его не любит, понимаете? Им не нравится", – сказал Трамп.

Он добавил, что и сам имеет людей, от которых не очень в восторге, как и от встреч с ними. "Иногда им нравится встречаться с людьми, которые мне не нравятся", – с иронией заявил республиканец.

"Они действительно не нравятся друг другу", – снова повторил Трамп, имея в виду Путина и Зеленского.

Президент США в очередной раз обвинил Байдена и поразмышлял о причинах нападения России

Политик снова вспомнил о своем оппоненте-демократе, бывшем главе Белого дома Джо Байдене. Мол, если бы в США "был настоящий президент, а не парень", который попал на эту должность "на сфальсифицированных выборах", то российско-украинской войны "никогда не было бы".

В этом контексте Трамп вспомнил, как главарь РФ подыграл ему. "Путин на самом деле сказал: если бы Трамп был президентом, этого не произошло бы", – пересказал президент США слова "президента" России.

По мнению республиканца, полномасштабная война произошла "по многим причинам", в частности, из-за вывода американских войск из Афганистана.

"Когда он [Путин] увидел, какой некомпетентный генерал Милли и все эти ребята, кажется, он сказал: ну, возможно, это оно", – заявил Трамп. Речь идет о генерале американской армии в отставке и бывшем председателе Объединенного комитета начальников штабов Марке Милли, который, кстати, занимал должность верховного военного офицера США во время первого президентского срока Трампа, но затем стал одним из крупнейших его критиков.

Как писал OBOZ.UA, 22 августа Дональд Трамп допустил, что переговоры Украины и России могут не дать никакого результата. Он считает, что следующие две недели покажут, как все сложится и как он будет реагировать – в частности, введет или нет дополнительные санкции в отношении РФ.

