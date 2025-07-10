В последнем интервью в должности главы государства Анджей Дуда внезапно обвинил Украину и союзников по НАТО в неуважении к Польше и игнорировании её интересов: они, дескать, считают аэропорт в Жешуве, а также польские автомагистрали своими, так что надо было их закрыть на ремонт – и транспортируйте оружие да прочую помощь Украине по морю, воздуху, хоть сбрасывайте на парашютах…

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Опа!

Более трёх лет Украина собственной кровью, жизнями лучших из лучших защищает от мордорского нашествия не только себя, но и Цивилизацию вообще – и Польшу в первую очередь.

Что бы с ней было, если бы не мы???

Какая там пятая статья! Согласно ей каждый делает то, что считает нужным, – ну и кто б (даже до Трампа) рисковал бы ради Польши?! Любительницы уважения и благодарности…

Кто-то забыл 1939-й? Очень сработали тогда обязательства-гарантии партнёров-союзников?

В общем – неожиданно и весьма неприятно. Плохое прощание.