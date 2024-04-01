Очевидной ошибкой было назначать Юрия Гусева послом в Азербайджан, – эксперт

Юрия Гусева уволили с должности генерального директора АО "Укроборонпром" в 2023 году. А уже в феврале 2024 года был назначен послом в Азербайджан.

Александр Кочетков, политический аналитик и специалист в области производства ракет, прокомментировал это назначение. Его слова цитирует censor.net.

По словам эксперта, назначать Гусева представлять Украину послом в Азербайджане – очевидная ошибка.

"После увольнения с оборонки его пытались протолкнуть послом в Чехию, ведущую для Украины вооруженный хаб. Но, очевидно, чехи знают о бурной деятельности нашего фигуранта и поэтому агреман на него не дали.

А вот с Азербайджаном получилось: странно, но там Гусева согласовали. Интересно, что кроется за таким решением президента Ильхама Алиева? Персонаж, на котором печати ставить негде, скоро поедет послом в Баку. И это назначение Юрия Гусева представлять Украину в Азербайджане – очевидная ошибка. Ибо кто знает, каких дров он там наломает. А отношения с Азербайджаном для Украины очень чувствительны. Страна имеет большое региональное значение, важна в отношениях с Турцией и т.д.", – пишет эксперт.

По его словам, наши оборонные государственные структуры больны какой-то заразной неизлечимой болезнью. Сейчас идет скандал: "Укроборонпром" вынужден проводить внутреннее расследование в отношении своего первого заместителя Юрия Пащенко (есть соответствующий приказ гендиректора Г. Сметанина). Вышло резонансное журналистское расследование по поводу сомнительного обогащения Александра Пащенко, сына первого заместителя оборонного ведомства.

"Там полон не джентльментский набор: и большие счета в банках, и несколько люксовых авто, и квартиры в Киеве, и земельный участок, а еще и дорогая круизная яхта в придачу… в 2015 году А. Пащенко был назначен главой харьковского "ФЭДа", который является стратегическим предприятием "Укроборонпрома". И по какому-то странному "совпадению" Пащенко-старший (был тоже заместителем гендиректора концерна) как раз входил в состав конкурсной комиссии ", - отмечает Кочетков.

В свою очередь Юрия Гусева в 2016 году из-за подозрения в коррупции уволили с должности замминистра обороны, напоминает аналитик.

"Что Пащенко, что Гусев – продолжили успешную карьеру в оборонной сфере. Юрий Пащенко впоследствии возглавил одно из предприятий "Укроборонпрома", а ныне является заместителем гендиректора. Юрий Гусев в 2020-2023 гг. стал у руля всего "Укроборонпрома", – напоминает он.

В должности гендиректором "Укроборонпрома" Гусева тоже сопровождали скандалы. Например, о создании совместного с канадцами патронного завода, который так и не был построен. А еще в связи с неудовлетворительным выпуском беспилотников.

"Как ракетник, я знаю, что с должности Гусева убрали после того, как он завалил разработку тактического ракетного комплекса. И когда граждане спрашивают: как так, что ракетное государство Украина не в состоянии атаковать врага собственными баллистическими ракетами средней дальности, то в этом большая доля вины именно Юрия Гусева", – комментирует Кочетков идею назначения Гусева послом в Азербайджан и скандалы в защитнике.

Он уверен, что служебная проверка в "Укроборонпроме" подтвердит неблагополучие обоих Пащенко – и отца, и сына. Но Александру ничего не угрожает – он является упорным бойцом в "батальоне Монако", и еще, по слухам, продолжает предлагать западным бизнесменам "решить все, что нужно" в оборонной сфере Украины. Но и Юрий может избежать серьезных последствий, и тоже, видимо, отправится полномочным послом в какую-то безопасную страну, как можно дальше от войны, прогнозирует аналитик.

"Как Юрий Гусев. А это уже системная проблема. Потому что человек, который оказался несостоятельным, или неадекватным, или и то, и то вместе, на предыдущей ответственной должности, продолжит лажать и позорить Украину и на дипломатическом фронте. А там дилетантство, неблагочестие и глупость угрожают стране не меньшими потерями, чем в защитнике", – объяснил Кочетков. Источник: https://censor.net/ru/n3481889