'Очередной вброс': Буданов опроверг слухи об отставке

Начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов называл "очередным вбросом" слухи о своем возможном увольнении. Он считает, что их распространяют с целью дестабилизации, и уверяет, что имеет нормальные рабочие отношения с Офисом президента.

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Об этом сообщает издание BBC, отмечая, что на этой неделе СМИ снова написали, якобы президент планирует заменить главного разведчика. Генерал-лейтенант руководит ГУР с августа 2020 года и является одним из немногих руководителей силовых структур, продержавшихся в должности так долго.

В этом году в СМИ уже не раз со ссылкой на источники писали о якобы намерении Владимира Зеленского заменить главу Главного управления разведки, но президент публично опроверг эту информацию.

На днях же издание NV заявило, что в Офисе президента снова "планируют уволить Буданова" и это кадровое решение "лоббируют глава ОП Андрей Ермак и замглавы СБУ Александр Поклад". Последнего собеседник издания – анонимный представитель сектора безопасности и обороны – назвал вероятным "кандидатом на руководителя ГУР". Также неназванные источники указывали, якобы ряд заявлений Буданова "могли навредить Украине".

"Очередной вброс, уже далеко не первый. К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, и их много тиражировала российская пропаганда. Но в этом нет ничего удивительного – вбрасывание слухов и дезинформации – это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды", – прокомментировал Буданов на запрос BBC.

Отвечая на вопрос об отношениях с Офисом президента, глава ГУР заверил, что "это обычный рабочий формат": он "почти каждый день докладывает президенту о ситуации".

По словам генерал-лейтенанта, война продолжается и перед ГУР стоит много задач, а любые угрозы, исходящие от российского режима, – на фронте и в информационном поле – гипотетически реальны.

Как сообщал OBOZ.UA, опрос показал, что экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник ГУР Кирилл Буданов являются лидерами по доверию украинцев. В первую пятерку деятелей, которым доверяют граждане Украины, также входят президент Владимир Зеленский, телеведущий и волонтер Сергей Притула, действующий главком ВСУ Александр Сырский.

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