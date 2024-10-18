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Блог | Очередная катастрофа для демократов
Если Пенсильвания уже за Трампа, а букмекерская контора Polymarket говорит именно об этом, то его общий перевес в пересчёте на голоса в коллегии, избирающей президента, составляет теперь 306:232.
(У этого счёта есть две составляющие: 87:6 в пользу Трампа от 7 переменчивых штатов, из которых у Харрис пока остаётся только Невада, и по остальным штатам Трамп Харрис 219:226.)
Данные букмекеров в отличие от результатов соцопросов опираются на тех, кто рискует деньгами и выигрывает или проигрывает в зависимости от точности прогноза.
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