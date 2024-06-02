'Обсудили ключевое': Зеленский провел встречу с Остином и поблагодарил Байдена за важное решение. Видео

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Они обсудили оборонные нужды Украины и подготовку двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства. В официальных соцсетях также опубликовали короткое видео.

Отмечается, что стороны встретились на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла", где помощь Украине в области безопасности была одним из ключевых вопросов.

С Остином президент говорил о тех потребностях обороны Украины, на которые направляется помощь от США, в частности для тренировки и комплектации новых бригад. Главу Пентагона он поблагодарил за активную работу по усилению украинской системы ПВО.

"Это самый важный трек сейчас для защиты жизней украинцев, наших городов, громад и гражданской инфраструктуры. Это очень важно", – отметил он.

Собеседники также уделили внимание коалиции F-16, в том числе необходимым совместным усилиям для ускорения поставок истребителей. Отдельно Зеленский отметил критическую важность принятого Конгрессом пакета военной помощи.

"Обсудили ключевое – оборонные потребности нашего государства, усиление украинской системы ПВО, коалицию F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности", – указано в сообщении.

Говоря с Остином, украинский лидер поблагодарил президента США Джо Байдена за принятие важного решения относительно ударов американским оружием по территории России. Он подчеркнул, что это важно для защиты и эффективного противодействия российским попыткам расширять зону боевых действий.

"Ценим жизненно важную оборонную и политическую поддержку Украины от Соединенных Штатов Америки", – добавил президент.

По данным изданий Politico и CNN, Байдена уговорила дать разрешение Украине на удары оружием США по России. Пока это разрешено делать с помощью систем MLRS/Himars, в то же время запрещено запускать ракеты большой дальности (как ATACMS) по военным целям в глубине РФ, поражать самолеты врага, дислоцированные на земле, и бить по гражданской инфраструктуре (вероятно, также двойного назначения).

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня президент Владимир Зеленский в Сингапуре встретился с делегацией Комитета по иностранным делам Палаты представителей США. Они обсудили дальнейшую поддержку страны, в том числе и военную помощь.

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