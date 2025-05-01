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Передусім, це не угода про видобуток корисних копалин. Це угода про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Ще має бути щонайменше Угода про обмежене партнерство, яка згадується в тексті цієї угоди.

Пов’язані з угодою зміни мають вноситись до національного законодавства – податкового, бюджетного, законодавства про надра, ліцензування тощо.

- Угода не повинна суперечити Євроінтеграції.

- Внески: Україна вносить лише права на отримання доходів у майбутньому від продажу ліцензій на видобуток. США - вартість можливої військової допомоги "в будь-якій формі (включаючи передачу систем озброєнь, боєприпасів, технологій або навчання)". Це передбачено пунктом 5 розділу 6 Угоди.

- Інтерес США: кожна нова ліцензія або спеціальний дозвіл щодо надровидобування, що видаватимуться після укладення угоди, повинні містити зобов’язання ліцензіата продавати продукцію американцям за ринковими цінами.

- Формування фонду: 50% всіх ліцензійних та інших аналогічних сум за видачу нових ліцензій або спеціальних дозволів щодо корисних копалин, перелік яких встановлений угодою (рідкісноземельні метали, нафта, газ тощо). Цей перелік не є виключним, і може розширюватись Україною та США за взаємною згодою.

ВИСНОВКИ:

1. Укладення угоди продемонструвало конструктивний підхід України у відносинах з США. Україна йде назустріч вимогам адміністрації Трампа. На відміну Росії, яка бажання американців ігнорує, і відносини не мають конструктивного характеру.

2. США отримали економічну мотивацію для подальшої підтримки України: якщо раніше це були демократичні цінності, то тепер до цього додаються захист економічних інтересів США

3. В Угоді немає нічого про гарантії безпеки. Скоріш за все, формат угоди про створення фонду і не повинен був це передбачати. Але можна припустити, що таке обмеження сфери дії угоди було позицією саме американської сторони. України багато разів заявляла що гарантії безпеки є ключовим для підписання будь-яких угод.

4. Умови про воєнну допомогу прописані не конкретно, тож вона цією угодою не гарантується. Але принаймні є хоч якась юридична база для майбутніх постачання зброї.