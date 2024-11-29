В телепрограмме "Прямая красная" недавний Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба откровенно заявил, что то, чего наиболее реально достичь на переговорах с путиным, это возврат боевых действий к значительно менее интенсивному уровню, когда еженедельно гибнут не тысячи, а единицы, то есть к той войне, которая происходила между Минсками и полномасштабной агрессией.

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Похоже, при этом имеется в виду отсутствие договорённостей о границах или других условиях прекращения войны, не говорится даже о её замораживании, но — добавляю я уже от себя — всё равно в таком случае наверняка пойдёт речь о существенном смягчении западных санкций и, конечно, очень существенном уменьшении западной помощи.

Война, видимо, должна стать вялотекущей шизофренией под, скорее всего, американские гарантии её неускорения и будет соревноваться, что закончится раньше — она в такой форме или пуйловая жизнь.