Прошли два года и сорок один день войны. Линия фронта за сутки почти не изменилась, но на подступах к Часову Яру (Бахмутское направление) есть небольшое продвижение россиян.

В ночь на 4 апреля российские войска опять атаковали Харьков беспилотниками. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что один из дронов попал в 14-этажный дом, в результате чего несколько квартир были разрушены, погиб один человек.

Во время повторной атаки на жилой дом в другом месте погибли трое спасателей. Всего в результате российского удара погибли четыре человека, еще двенадцать - получили ранения. Россия использовала для атаки двадцать ударных беспилотников типа Shahed-136/131. Украинская ПВО сбила одиннадцать из них.

Сегодня Bloomberg сообщил, что вопреки обнадеживающим сигналам от Джонсона, Палата представителей Конгресса США не будет голосовать за законопроект о помощи Украине сразу после возвращения с каникул 8 - 9 апреля. Среди причин задержки называется и разногласия по этому законопроекту во фракции республиканцев и желание Джонсона предложить для голосования новый законопроект, а не тот, что уже прошел Сенат.

Скорее всего эта задержка приведет к тому, что решение будет принято в лучшем случае к концу апреля. Если, разумеется, оно вообще будет когда-нибудь принято. Короче, после недолгой эйфории от заявления Джонсона (которое он сделал 1 апреля) все опять встало на свои места. Может это действительно была просто первоапрельская шутка? Теряюсь в догадках…

Но не все так плохо: 3 апреля Украина и Финляндия подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности. Кроме этого, Финляндия объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 188 миллионов евро (около 204 миллионов долларов США), который включает в себя технику ПВО и боеприпасы для крупнокалиберной артиллерии.

В прессе идет жаркая дискуссия относительно того, будет ли в России объявлена мобилизация, или же Путин сумеет обойтись теми методами вербовки новых контрактников, какими он пользовался все последнее время. Российские чины Минобороны, излучая казенный оптимизм сообщают, что после теракта в Крокус Сити (в организации которого они, естественно, обвиняют Украину и США) количество добровольцев, желающих поехать на войну в Украину резко выросло. Они связывают это с желанием патриотически настроенных россиян отомстить. Также сообщается, что с начала года контракт подписали уже 100 тыс. россиян.

Но кажется, что все намного прозаичнее: просто в большинстве регионов в это же время нашли средства для резкого увеличения жалованья для таких контрактников. В некоторых регионах единовременная сумма выплат (помимо жалованья в 200 тыс. рублей) достигает 700 тыс. (Санкт-Петербург) и 600 тыс. (Красноярск).

Все же мне кажется, что новой мобилизации Путину не избежать. Косвенно об этом свидетельствует отсутствие ротации на фронте и невозможность уволиться из армии даже по серьезному ранению. Если бы количество контрактников было таким, как об этом рапортует Минобороны РФ, то не было бы необходимости держать в армии людей с инвалидностью.

Кстати, по поводу теракта 22 марта в прессе появилась информация, что США сообщили Москве даже место, где он произойдет: Крокус Сити Холл. В связи с этим теперь уже нет никаких сомнений в том, что либо это Кремль намеренно позволил этому теракту случиться, либо имеет место полное профессиональное фиаско российских силовиков.

На мой взгляд, скорее - второе. Глядя на Бортникова и Нарышкина, на Патрушева и Шойгу я могу сказать лишь одно: эти дегенераты настолько тупы и криворуки, что они могут только ловить таджиков и отрезать им уши. И еще, разумеется, воровать казенные деньги. На какую-то хитрую комбинацию с провокацией теракта ИГИЛ с целью поднять ярость масс против Запада и т.д. они не способны.

Такого рода сложные операции заведомо превосходят их интеллектуальный и организационный потенциал и обязательно будут позорно провалены по схеме "рязанского сахара". Поэтому, исходя из принципа "экономии мышления", я делаю вывод, что это обычное российское головотяпство и полная профнепригодность. Вряд ли я открыл Америку, правда?

Впрочем, я не исключаю того, что возможно это все и начиналось как сложная и коварная провокация. Но кончилось все тем, чем не могло не кончится: провалом и позором, трупами и "происками ЦРУ", кознями Буданова и прочим традиционным набором виноватых. Как тут не вспомнить бессмертные слова моего шефа: "Хотели как лучше, а получилось как всегда!"

Сейчас все больше разговоров, что Россия летом собирается начать какое-то новое наступление. Наиболее вероятным направлением называют Харьков. Я не военный эксперт и мне трудно судить насколько это реально. Но меня во всей этой дискуссии смущает слово "новое". А что, разве было старое? Я что-то не заметил какого-то существенного продвижения россиян за последние полтора года.

Все эти "грандиозные" победы типа взятия Бахмута и Авдеевки, по масштабу отвоеванной территории ничем не отличаются от летних "успехов" ВСУ на южном направлении в районе Работино и Старомайорского. И если Путин торжественно заявляет, что летнее контрнаступление ВСУ "провалилось", то почему мы должны искать другое слово для того, чтобы охарактеризовать его собственные "достижения"?

Наступление - это когда наступают. А когда просто бросают людей в мясные атаки и при этом продвигаются вперед максимум на пару километров в месяц, то это не наступление, а всего лишь его попытка. С осени 2022 года, после т.н. "частичной мобилизации", россияне больше потеряли территории, чем ее захватили. (Напомню, что "непростое решение" с Херсоном и правым берегом Днепра было принято уже после "частичной мобилизации").

Без всякой натяжки можно сказать, что 300 тыс. мобиков, которых они тогда забрили в армию, не добыли Путину победы. А раз так, то почему я должен верить в то, что новые 300 тыс. дадут другой эффект? Сколько бы не твердили американские политики и их прикормленные эксперты про "возросшую мощь Путина", я все равно считаю, что его возможности не беспредельны и если бы дело обстояло иначе, то мы уже давно увидели бы это на поле боя.

Тут давеча в прессе появилась информация (со ссылкой на председателя комитета Палаты представителей по иностранным делам республиканца Майка Маккола), что Джейк Салливан высказался в том духе, что если Америка окажет Украине слишком большую военную помощь, то Россия ударит по Америке ядерным оружием. Если это действительно так, то Байден должен немедленно уволить этого персонажа за паникерство и капитулянство. В этой связи я сразу вспомнил старый анекдот про "так вы слона не продадите". Ну, в самом деле: если советник Байдена по национальной безопасности так настроен, то рассчитывать на помощь Америке действительно не стоит.

Ядерный шантаж Путина был всегда. Является он фоном и для этой войны тоже. И если его учитывать в планировании своих действий, то нужно сразу капитулировать и немедленно выполнить все указания Кремля. На мой дилетантский взгляд, в условиях конвенциональной войны наличие у противника ядерного оружия не должно влиять на твои действия потому, что как только ты начнешь учитывать этот фактор, то у тебя останутся только два варианта: либо нанести ядерный удар первым, либо сдаться. Поскольку ни тот, ни другой вариант нам не подходит, то нужно просто игнорировать сам факт наличия у Путина ядерного оружия.

Если все время думать о том, что человек смертен, то исчезает мотивация жить. По-настоящему полноценной жизнью человек живет лишь тогда, когда он просто не думает о смерти. И когда он перестает о ней думать, в эти минуты он становится бессмертным. И тогда он непобедим.

Слава Украине!🇺🇦

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что скоро по Израилю будет нанесет "смертельный удар", в ответ на атаку на иранское консульство в Дамаске. Американские источники (со ссылкой на ЦРУ) еще вчера говорили о том, что такой удар нужно ожидать в ближайшие 48 часов. Так что скоро будет ясно: будет иранский удар по Израилю удар или это блеф. Ждем-с…

Что-то все пошло вразнос… Свалится ли мир в глобальную войну или сумеет удержаться? Поди знай…

I❤️🇮🇱