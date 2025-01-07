'Нового двойника склеили?' Путин засветился на рождественском фото в окружении 'новой элиты', но в сети заметили нюанс

На Рождество российский диктатор Владимир Путин засветился в компании "новой элиты РФ". Богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве он посетил в компании "участников СВО, волонтёров, а также их семей".

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Российское издание "Агентство" идентифицировало большинство персонажей, окружавших диктатора во время службы. А россияне в сети усомнились в том, что на фото и видео зафиксирован настоящий Путин, а не один из его двойников.

"Владимир Путин в Рождественскую ночь посетил богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Во время службы президента окружали участники кадровой программы президента "Время героев" и их семьи. Пресс-служба Кремля сообщила, что на службе присутствовали участники "СВО", волонтеры и семьи, с которыми Путин встречался на мероприятиях к Году семьи. "Агентство" установило личности большинства из людей, непосредственно окружавших президента", – отмечено в сообщении.

Так, две женщины за спиной у диктатора, попавшие на фото на сайте Кремля — это капитан медицинской службы Дарья Светяш и Анастасия Урюпина, жена командира полка подполковника Александра Урюпина. Сам оккупант – крайний справа от Путина.

"И Светяш, и Урюпин — участники программы "Время героев", которая должна готовить "новую элиту". Светяш проходила стажировку у спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко", – объясняет "Агентство".

За женщинами, слева от Урюпина – бывший замкомандира отряда спецназа Кирилл Лосунчуков. Он успел получить пост замминистра инвестиций Московской области и место в генсовете путинской "Единой России". Засветился Лоскунчуков и в новогоднем шоу "Первого канала" в этом году.

Не попали на официальные фото находившиеся в храме Георгия Победоносца еще несколько участников программы "Время героев". О них упоминали государственные пропагандитсткие СМИ РФ. Так, был там командир вертолетного звена Иван Болдырев, которому Путин дал "героя России", а также и экс-командир мотострелковой роты, ставший сейчас советником замглавы Росатома Павел Якушев.

Слева от Путина на фото видны члены семьи оккупанта Василия Плохих. 12-летнего сына захватчика по имени Захар россияне могли наблюдать на кадрах с Путиным, сделанных на мероприятиях в День народного единства в 2024 году.

Сразу за плечом Путина видна голова руководителя центра медиапроектов "Звезда" в "ДНР", главы благотворительного фонда "География сердца" Дарьи Федько. Она является внучкой бывшего президента "Удмуртнефти" Валентина Кудинова. Сейчас это дочерняя компания "Роснефти", которой руководит Игорь Сечин – давний соратник российского диктатора, которого часто называют "вторым человеком в России".

Сама Федько до 2018 года работала в управлении ФНС по Удмуртии.

Также левее Федько журналисты узнали многодетную семью Медведковых из Курска.

"Путин уже встречался с одним из ее членов — в декабре 2023-го тогда 9-летний Платон в качестве активиста "Движения Первых" "дал пять" президенту", – пишет "Агентство".

За спинами Федько и Медведковых расположились оккупанты, получившие на войне против Украины инвалидность: мобилизованный Александр Антонов и доброволец Александр Ловыгин. Оба захватчика работали операторами колл-центра на прямой линии с Путиным в декабре, а после нее – рассказывали о своих травмах на встрече с диктатором.

А рядом с ними на фото попал "координатор молодежного крыла Народного фронта в "ЛНР" Александр Касауров. В 2023-м он возглавлял совет молодежи "Справедливой России" в "ЛНР" и участвовал от этой партии в выборах депутатов в народный совет региона.

"Путин во время послания Федеральному собранию в феврале 2024 года назвал "настоящей элитой" "всех, кто служат России, тружеников и воинов", а затем анонсировал новый кадровый проект "Время героев". К концу года стало понятно, что это лишь видимость карьерного лифта для участников войны", – пишет "Агентство", добавляя, что под видом "участников СВО" на хлебные места Кремль рассаживает чиновников, десятками лет сидевших на госслужбе.

В то же время у многих россиян закрались сомнения как в том, что к диктатору могли подпустить кого-либо, кроме сотрудников федеральной службы охраны, так и в том, что "царь настоящий".

"Интересно, а почему мобилизованный в чёрных очках?", "Опять переодетые ФСО-шники? Или это двойник?", "А это Путин??? Нового двойника склеили???? Он ведь даже не похож", "Гребаный цирк абсурда", – писали комментаторы под публикацией "Агентства" в Telegram.

Напомним, после этого богослужения по просьбе российского диктатора глава РПЦ Кирилл освятил кресты для российских солдат, убивающих украинцев. На некоторых звеньях цепей для этих крестов выгравируют инициалы Путина.

Кроме того, от Путина военным преступникам в Украину отправят "освященные" Гундяевым иконки с изображением киевского князя Владимира Великого. Его глава РПЦ обозвал "небесным покровителем" российского диктатора, также Гундяев приписал князю Владимиру "создание России".

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