Прошли три года и двадцать четыре дня войны. На сегодняшних картах практически ничего не изменилось. На разных участках фронта есть какие-то мизерные продвижения с обеих сторон, но в целом ситуация осталась неизменной.

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Вчера россияне атаковали украинские города беспилотниками и ракетами. есть разрушения, в том числе и гражданских объектов. Это случилось уже после того, как Трамп и Путин (вроде бы) договорились об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре.

Сразу же разгорелась дискуссия о том, является ли эта атака нарушением договоренностей или нет. Я не знаю как все это понимать, но судя по сообщениям, конкретно объекты энергетической инфраструктуры россияне как раз не атаковали. Или я что-то пропустил?

Чего нельзя сказать о ВСУ. Уже в ночь со вчера на сегодня украинские дроны атаковали пункт перевалки нефти "Кавказская" в Краснодарском крае.

Впрочем, Зеленский в разговоре Трампа с Путиным не участвовал и, следовательно, никаких обязательств на себя не брал. Он только сегодня сказал, что готов присоединится к мораторию на удары по объектам энергетической инфраструктуры, поэтому к Украине в связи с конкретно этой атакой претензий быть не может.

Единственное, что я бы при этом заметил, так это то, что этот пункт перевалки - важный объект энергетической инфраструктуры, предназначенный для транспортировки нефти на экспорт. Пункт включает в себя железнодорожный нефтяной терминал и соединительный трубопровод до НПС-6 "Кропоткин", входящей в трубопроводную систему Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК).

Тут важно отметить, что КТК транспортирует в основном не российскую, а казахскую нефть, которую добывают в том числе и компании со значительной долей американского капитала. Следовательно, атаки на объекты КТК серьезного ущерба российскому бюджету не наносят и особого военного смысла не имеют.

Поскольку вчера было еще одно важное, на мой взгляд, событие, а именно голосование в бундестаге об ослаблении т.н. "долгового тормоза", то у многих моих собеседников возникли разные вопросы и зачастую неправильные трактовки этого решения.

Итак, что случилось? Начну издалека: в 2009 году с подачи правительства Меркель бундестаг ввел в конституцию Германии лимит на государственный долг. Это все объяснялось очень красиво и олдскульно: надо жить по средствам, экономить, не тратить деньги попусту и т.д. Кто спорит? Разве тут есть место для дискуссии? Все верно.

Но практика была такова, что правительство никакой экономией не занималось, а тратило деньги направо-налево то на поддержку беженцев, то на зеленые утопии, то на малоимущих и т.д. Всевозможные пособия для малообеспеченных граждан росли как на дрожжах и быстро выбрали все бюджетные заначки.

Но поскольку госдолг наращивать было нельзя, а налоги в Германии итак одни и самых высоких, то для продолжения этих безумных раздач решили сэкономить на ремонте железных дорог, транспортной инфраструктуры, финансировании школ и больниц. Эту же природу имеет и отсталость цифровой инфраструктуры Германии и все остальные недостатки, о которых так много сейчас говорят.

Так что теперь бундестаг "долговой тормоз" ослабил и поэтому деньги на инфраструктуру - появились. Надеюсь их не разворуют и не профукают. Конкретно выделено 500 млрд. евро. Скоро немецкий Минфин выйдет на рынок гособлигаций и займет денег под все эти траты.

Как вы обратили внимание, тут нет ни одного слова про оборону и бундесвер. И уж тем более - ни слова об Украине. Но это не значит, что про них забыли. Нет! Это значит, что попросту говоря все расходы на оборону вообще теперь не лимитируются! Под это можно взять столько сколько нужно. Хоть триллион! И его возьмут.

Бундестаг вчера вывел из под ограничений расходы на следующие нужды: "расходы на бундесвер, а также федеральные расходы на гражданскую оборону, защиту населения, разведывательные службы, защиту информационно-технологических систем и помощь государствам, подвергшимся нападению в нарушение международного права."

Вот так.

И уже сегодня, практически сразу после голосования в бундестаге, еще нынешнее правительство Шольца выделило дополнительно 3 млрд. евро военной помощи для Украины. Немедленно. Без помпы и встреч у короля (за неимением оного). И, разумеется, это только начало. Думаю, новый канцлер Мерц будет в этом плане еще смелее.

Если эта программа будет реализована, то через пять лет в Европе будет мощная армия, способная ее защитить от любого нападения. И это будет немецкая армия. Но не будем заглядывать далеко вперед. Пока все выглядит обнадеживающе. И для Украины - тоже.

Слава Украине!