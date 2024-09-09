Трамп рассказал, что в случае своей победы вынудит россию за 12 месяцев снизить цены на энергоносители более чем в 2 раза, ибо, когда баррель нефти стоит не 100 долларов, а лишь 40, война уже "не будет работать".

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Очевидно, при этом он имел в виду увеличение Соединёнными Штатами собственной добычи нефти и её выход на мировой рынок плюс настойчивое давление на определённые страны OPEC — такие, как Саудовская Аравия (кстати, пока что приостановившая своё вступление в BRICS+), ОАЭ, Кувейт, — а также Катар.

Впрочем, для этого Трампу ещё нужно стать президентом, а тут пока шансы у него (по крайней мере, до дебатов с Харрис) не лучшие.

Если бы выборы состоялись сейчас, распределение голосов Харрис — Трамп было бы среди 538 членов коллегии выборщиков, избирающей президента, следующим: 226:219 в пользу Харрис от не шатких штатов, а от переменчивых — 47:11 в пользу неё же, то есть всего 273:230 при 35 неизвестных (от Пенсильвании и Северной Каролины); но при этом 22 голоса (Джорджия, Невада) за Харрис пока не "комфортные" (разница в этих штатах 1-процентная), то есть могут перейти к Трампу.

То есть определённый перевес у Харрис пока всё же есть (хотя и при 4 неизвестных), но многое будет зависеть от дебатов между кандидатами, первые из которых, напомню, — уже 10 сентября, а по киевскому времени они начнутся 11 сентября в 4 утра.