Никаких компромиссов: Порошенко в Берлине назвал 'красные линии' в отношении Украины

Никаких компромиссов по суверенитету, территориальной целостности, а также демократии в Украине не может быть – об этом Петр Порошенко сказал во время выступления на представительной Берлинской конференции, в которой принимают участие ведущие политики из ключевых партий Германии, США, Великобритании и других стран мира.

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"Могу сказать, что победа Украины – это пять "нет". Потому что любой компромисс ни одного из этих пяти пунктов не принесет победы. Во-первых: никаких компромиссов по нашей независимости, никаких компромиссов по нашему суверенитету. Потому что это была бы победа путина", – подчеркнул Порошенко.

"Во-вторых, никакого компромисса по территориальной целостности Украины. Никакого компромисса в попытках обменять территорию на мир. Это точно не работает. Это однозначно разрушает все международное право, всю послевоенную систему сохранности. И это недопустимо", – убежден пятый Президент.

"В-третьих, никаких компромиссов по отношению к украинской армии в обмен на безопасность. Потому что у Украины самые боеспособные и подготовленные Вооруженные Силы на континенте. И каждый украинский воин на передовой абсолютно уверен, что борется за безопасность Европы, а не только за украинскую территорию и безопасность", – сказал Порошенко.

"В-четвертых, никаких компромиссов по санкциям и ответственности агрессора. И еще раз: никаких компромиссов относительно членства Украины в НАТО", – отметил Петр Порошенко.

"Я также могу озвучить еще другое бескомпромиссное. Пожалуйста, никаких компромиссов по демократии в Украине. Никакой "контролируемой демократии" в стиле путина. Никакого самодержавия в Украине. Никакого отсутствия верховенства права. Никакого отсутствия свободы печати. Никакого отсутствия свободы людей. Никакого отсутствия парламентского плюрализма. Итак, еще раз: никаких компромиссов по демократии в Украине", – резюмировал лидер "Евросолидарности".