'Ничего об Украине без Украины': Порошенко в США обсудил укрепление переговорных позиций Киева

Находящийся в Вашингтоне Петр Порошенко провел в Государственном департаменте США встречу с Кевином Ковертом, Директором департамента по вопросам Восточной Европы.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Подробно обсудили подходы к дальнейшей стратегии и соответственно скоординировали позиции накануне ожидаемого визита Специального представителя США по Украине Кита Келлога в Европу, включая Украину. Соглашена важность соблюдения принципа "ничего об Украине без Украины", – сообщил Порошенко в соцсетях.

"Важное внимание было уделено укреплению переговорных позиций Украины и комплексу мер и конкретных действий, которые следует принять при лидерстве Соединенных Штатов Америки и Объединенной Европы", – пишет Порошенко.

"Подчеркнули неизменную важность внутреннего единства в Украине и укрепление демократической устойчивости государства, включая приоритетность борьбы с коррупцией, независимое судопроизводство и укрепление верховенства права", – отмечает пятый президент.

Петр Порошенко также выступил на Межпарламентском форуме по вопросам безопасности "Противодействие злонамеренным действиям Китая, России и Ирана", организованном конгрессменами-республиканцами. В работе приняли участие президент Республики Косово Виса Османи, экс-премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, послы иностранных государств, дипломаты, американские генералы, а также большая группа конгрессменов США от Республиканской партии.

Порошенко призвал американских союзников поддержать победную стратегию для Украины.

Во время выступления в ведущем аналитическом центре Республиканской партии Hudson Institute в Вашингтоне пятый президент заявил, что только мир через силу даст постоянную ситуацию в Европе и мире. Он призвал усиливать Украину оружием, а для России ввести такие санкции, чтобы она не смогла продолжать войну.

Петр Порошенко также принял участие в Национальном молитвенном завтраке.