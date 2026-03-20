"Ни у кого такого опыта нет": Зеленский рассказал, сколько специалистов Украина отправила на Ближний Восток
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что количество украинских специалистов, отправленных на Ближний Восток, возросло до 228 человек. Они уже больше недели работают в странах Персидского залива, помогая усиливать защиту от атак дронов.
Украина рассчитывает на дальнейшее расширение сотрудничества в сфере безопасности. Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
Украинские специалисты уже работают в Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Кроме того, продолжается взаимодействие с Кувейтом и Иорданией, однако детали сотрудничества пока не разглашаются.
"Местные силы противовоздушной обороны имеют высокий уровень подготовки, в частности в противодействии баллистическим угрозам", – заявил президент.
В то же время украинский опыт борьбы с массированными атаками дронов, в частности типа "шахед", остается уникальным и востребованным в регионе.
Такое взаимодействие может стать основой для будущих оборонных договоренностей со странами Персидского залива. Также прорабатывается возможность дальнейших контактов на высшем уровне, включая потенциальные визиты в регион.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Киев активно сотрудничает с пятью государствами для противодействия иранским "Шахедам". Вместе с этим Украина прорабатывает дополнительные запросы от партнеров о военной экспертной поддержке на Ближнем Востоке и вблизи Залива.
