Учет 17-летних, БЗВП для женщин и возвращение из СОЧ: нардеп Вениславский объяснил, что изменилось в законодательстве

В четверг, 9 января, Верховная Рада Украины приняла законопроект о базовой военной подготовке, который вносит важные изменения в Закон "О воинской обязанности и службе". В частности, в документе говорится об учете 17-летних, БЗИН для женщин и "льготном" режиме для СЗЧ.

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О том, что изменилось в законе, рассказал на брифинге нардеп, член Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. Он развеял некоторые манипуляции, возникавшие до этого документа.

Вениславский выделил главные изменения в законе, вокруг которых было много "шума" в последнее время, а именно: прохождение базовой военной подготовки (БЗИН) для женщин, возвращение из СЗЧ и постановка на учет 17-летних юношей.

БЗВП для женщин

В документе предусмотрено, что на сегодняшний день женщины, которые по состоянию здоровья пригодны к военной службе, могут добровольно, исключительно по их собственному заявлению, пройти базовую военную подготовку.

Кроме того, ВР проголосовала за законодательную поправку, предусматривающую, что после прохождения БЗИН женщины смогут становиться на военный учет исключительно по собственному желанию.

"То есть никаких политических манипуляций, что Украина готовится мобилизовать женщин после принятия этого закона в принципе быть не может. И женщины исключительно по их добровольному согласию, которые на сегодняшний день могут быть мобилизованы, и в соответствии с теми законодательными изменениями, за которые мы сегодня проголосовали, после вступления в силу, они будут также иметь такую возможность исключительно добровольно", - подчеркнул Вениславский.

Учет 17-летних без визита в ТЦК

Теперь стать на учет призывников смогут проживающие за рубежом украинские юноши. Согласно новым правилам, ребята, которым исполняется 17 лет во время пребывания за пределами Украины, могут встать на военный учет дистанционно без необходимости возвращения в страну.

"Мы предоставили этим законом возможность встать на учет дистанционно через электронные коммуникации. То есть гражданин Украины, проживающий за границей, ему исполняется 17 лет, он заходит в соответствующие электронные коммуникации – через Резерв+, через Действие, становится на военный учет и ТЦК и СП по месту своей регистрации. И он выполняет требования закона, никаких негативных последствий к нему не будет", – подчеркнул Федор. Вениславский.

"Льготный" режим для СОЧ продлен

Внесенные в закон изменения предусматривают продление срока, когда военнослужащий может вернуться с СОЧ, до 1 марта 2025 года. Если в это время военный вернется к месту несения службы, то командир в течение 72 часов возобновляет его в части, для него восстанавливаются социальные гарантии.

Вениславский напомнил, что эта норма действовала до 1 января 2025 года. Однако по обращению в парламент Генерального штаба ВСУ и Минобороны ее действие продлили. И теперь СОЧники могут быть отнесены к воинской части, если вернутся до 1 марта этого года.

При этом Вениславский подчеркнул, что речь идет только о возобновлении на военной службе, но все, что касается уголовной ответственности, – вне этого закона.

Сокращение срока подготовки офицеров запаса в вузах

Как пояснил Вениславский, было доработано положение о предоставлении возможности руководителям высших учебных заведений, в составе которых военные кафедры, сокращать срок при сохранении программы подготовки офицеров запаса.

"То есть, на сегодняшний день, если говорить простым языком, для того, чтобы стать офицером запаса, студенты высших учебных заведений, военных или гражданских, они один раз в неделю ходили на военную кафедру и через два года они проходили программу. Поскольку военное положение предполагает определенные сокращение сроков, поэтому предусмотрели, что программа остается той же, но она может быть сокращена во времени на половину. То есть, за один год фактически мы. даем возможность военным учебным заведениям и гражданским с военными кафедрами подготовить офицеров запаса", – пояснил нардеп.

Об административной ответственности нарушителей

Из законопроекта о базовой военной подготовке была изъята норма по привлечению нарушителей к ответственности.

"Но в соответствии с нормами Административного Кодекса, правонарушения правил военного учета, они продолжают действовать. Если будет установлен факт административного нарушения, соответственно, лицо может быть привлечено к административной ответственности", – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в октябре 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский указал, что в украинской армии внедряют систему, предусматривающую увеличение продолжительности БЗИН военнослужащих – с одного до 1,5 месяца. Это был пилотный проект, реализуемый на базе нескольких учебных центров, а для остальных такую модель анонсировали с 2025 года.

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