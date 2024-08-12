Информационная война является изложением информации способом, который формирует в обществе или группе людей нужную точку зрения, общественное мнение, систему взглядов по отдельным вопросам в пользу организатора информационного нападения. Задачей информационной войны является порождение сомнений, распространение противоречий и домыслов в существующие убеждения, манипулирование массами, внесение в общественное и индивидуальное сознание враждебных, вредных идей и взглядов, дезориентация и дезинформация широких слоев населения, устрашение своего народа образом врага и противника своим.

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Вакциной против враждебного информационного влияния является комплекс мер под названием информационная гигиена, который раскрывает механизмы борьбы с информационной агрессией, объясняет механизмы информационной войны, разрабатывает противодействие ложным утверждениям. Часто информационная война ведется в комплексе с кибернетической, психологической и идеологической войнами, составляющими широкую трактовку информационной войны.

В настоящее время международные связи и торговые отношения все больше принимают форму обмена информацией. Средства массовой коммуникации стали новыми "природными ресурсами". То есть борьба за капитал, пространства сбыта продукции и прочее отходят на второй план, а главным является доступ к информационным ресурсам. Информационные войны имеют тысячелетнюю историю. Известны практики устрашения врага без применения войск, что парализовало волю к борьбе противника, отступавшего или сдававшегося без боя. Примеров информационного влияния на моральную, духовную стойкость противника можно найти немало еще в Библии, истории древних Греции и Рима и в более поздние времена. Особое значение информационные войны приобрели в ХХ веке, когда газеты, радио, а затем и телевидение стали действительно средствами массовой информации. Сейчас ведутся информационные войны второго поколения. Их скоординированные информационные операции в перспективе могут привести к полному отказу от использования военной силы.

Информационная борьба второго поколения предполагает создание атмосферы бездуховности и безнравственности, негативного отношения к культурному наследию противника; манипулирование общественным сознанием в целях создания политической напряженности и хаоса; дестабилизация политических отношений с целью провоцирования конфликтов, разжигания недоверия, подозрительности, обострения политической борьбы; дезинформация населения о работе государственных органов, подрыве их авторитета; подрыв международного авторитета страны, его сотрудничества с другими странами. Цель информационной войны – ослабить моральные и материальные силы противника и усилить собственные. Она не приводит непосредственно к кровопролитию, разрушениям, при их ведении, когда вроде бы нет жертв, никто не лишается пищи, крыши над головой.

И это рождает опасную беспечность. Между тем, разрушения, наносящие информационные войны в общественной психологии и поведении личности по масштабам сопоставимы с широкомасштабными вооруженными конфликтами, а по результатам могут их превосходить. Это как радиация, которая не видна невооруженным глазом, но она уничтожает всё на своем пути. С момента провозглашения независимости Украины Российская Федерация ведет постоянную информационную войну против Украины. С начала агрессии РФ на украинский Крым в феврале 2014 г. российская информационная политика приобрела формы геббельсовской пропаганды. А с февраля 2022 г. она даже стала более лицемерной, чем идеология Третьего рейха. В РФ на всех уровнях общества развернута пропаганда войны, запрещённая действующими международными конвенциями. Российская пропаганда интенсивная, навязчивая, распространяется по многим каналам и умышленно оторвана от реальности.

Информационная война с РФ имеет несколько измерений. Первый – это информационное поле собственно Украины. На нем вообще нельзя проигрывать. Если вы проиграли информационную войну у себя дома, то это значит, вы уже получили общее поражение во всей войне. Выиграть информационную войну у себя дома проще. Государство, как правило, очень внимательно контролирует своё информационное поле, поэтому может применять разные методы доведения нужной информации для собственного населения. При этом у многих даже зрелых украинских политиков создается впечатление, что на своем информационном поле ситуация в порядке, следовательно, мы побеждаем, или по крайней мере точно не проигрываем в информационной войне. Но самое сложное и очень важно победить российского врага именно в мировом информационном пространстве. И здесь достижений гораздо меньше.

Ситуацию спасает активная позиция президента Украины, каждую поездку на знаковый международный саммит или двусторонний визит сопровождает постоянными комментариями и выступлениями как перед парламентариями и топ политиками, так и политологами и широкими слоями населения страны пребывания, давая многочисленные интервью авторитетным международным СМИ. Сам глава государства активен в социальных сетях, поэтому его сообщения расходятся по всему миру быстро и широко. Очень активную информационную позицию занимают министр иностранных дел Украины, глава Офиса президента, некоторые представители депутатского корпуса. Это хороший верхний информационный пласт украинских новостей и комментариев на высоком и высшем уровне в мировом информационном пространстве. Однако мы свидетели того, что российская пропаганда уже после нескольких месяцев широкомасштабного вторжения поняла бесперспективность распространения идей "русского мира" и занялась другими более тонкими вещами. Конечно, Кремль полностью контролирует в России внутреннее информационное поле, накачивает собственных граждан нужными идеологемами, этот процесс идет многие десятилетия и имеет свои результаты. Между тем Москва понимает, что нужно побеждать в мировом информационном пространстве, поэтому максимально сконцентрировала свои организационные, финансовые и дипломатические усилия в этом направлении. Все российские дипучреждения превращены в очаги пропаганды в стране аккредитации.

Идут многочисленные материалы от посла, местных лидеров общественного мнения, журналистов, аналитиков, с которыми активно работают российские дипломаты, а больше всего агенты СВР и ГРУ под дипломатическим прикрытием. На эту работу российское государство выделяет колоссальные средства, чтобы пророссийские статьи, интервью материалы постоянно выходили в зарубежных СМИ. Агенты российских спецслужб отдельно работают с влиятельными политиками, известными бизнесменами, владельцами и главными редакторами влиятельных СМИ, чтобы во время встреч и бесед их склонить на свою сторону.

Выделяются огромные представительские средства для дорогих обедов в знаменитых ресторанах, наличные деньги для передачи тем, кто готов тайно работать за российские деньги, финансирование отдыха объектов российского влияния на известных курортах, если те не желают брать деньги напрямую, многих нужных влиятельных лиц приглашают для публичных выступлений в российских университетах, за что платят космические суммы, вроде как бы за профессиональное освещение перед аудиторией важной проблематики. Понятно, что далеко не все готовы сотрудничать с россиянами, даже имея финансовую выгоду, однако агенты спецслужб находят таких, кто за соответствующие услуги готов делать политические заявления в и нтересах Москвы, продвигать кремлёвские нарративы или дискредитировать политику Украины. На такие спецмеры выделяются огромные средства, и это не просто затратный механизм, всё возвращаются сторицей из-за роста публичного влияния России и снижения авторитетности действий Украины.

И здесь для эффективного противодействия очень важно, чтобы в каждой зарубежной стране активно информационно работало украинское посольство, генконсульство или представительство в международной организации. Такая работа производится, но она явно недостаточна. В некоторых странах с начала широкомасштабного российского вторжения наши загранучреждения вообще ни разу не выступили в местных СМИ. Как результат, большое преимущество кремлёвской информации в этой стране, а соответственно, действия правительства и МИД носят в большинстве пророссийский характер. Для изменения ситуации должна быть коренным образом реорганизована информационная политика в мировом медиа пространстве украинского МИД и целой страны, ведь на заграницу работают и другие государственные структуры со специальными полномочиями. Например, важно, что государством финансируется телеканал FREEDOM, целенаправленно работающий на русскоязычную аудиторию за рубежом, активно действуют Центр противодействия дезинформации и Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Однако они заточены на внутреннее информационное поле.

Их за границей не слышно. На внешнюю медиа-пропаганду Москва выделяет миллиарды долларов. Еще больше тратит Пекин. А вот непонимание критической важности победы Украины в мировом информационном пространстве может привести к промосковскому восприятию российско-украинской войны не только государствами глобального юга, но и некоторыми странами западного мира. А это в свою очередь отразится на результатах предварительно готовящегося на ноябрь с.г. саммита мира, да и всю модальность окончания этой кровавой войны. Поэтому исправлять ситуацию нужно немедленно. Алгоритм принятия необходимых мер известен, его нужно только применить.