Несмотря на многословие на переговорах и в медиа, Россия готовится расширить войну, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия на самом деле не хочет мира. Несмотря на многословие на переговорах и в медиа, российская армия готовится к дальнейшим боевым действиям и возможности расширить войну.

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Об истинных намерениях российского руководства Зеленский написал в своем Telegram-канале. Эту информацию украинская команда представила партнерам в США.

Глава государства заслушал доклад нашей команды о визите и встречах в Соединенных Штатах. Во время них речь шла об оборонной поддержке для Украины, санкциях против России, дипломатических перспективах, а также защите свободы и противодействии российской дезинформации.

"Также представили информацию о возможностях российского военного производства и заработках России от нефти и других источников, которые должны быть ограничены ради мира", – сообщил Зеленский.

Он подчеркнул важность того, что наша делегация имела хорошие встречи на всех уровнях: администрация США, Государственный департамент, Конгресс, общественные деятели и аналитические центры, медиа.

"Готовим новые совместные политические и экономические шаги. Ценим ту силу, с которой законопроект сенаторов Грэма и Блюменталя о санкциях против России и ее сообщников за войну может реально приблизить мир. Благодарны всем, кто помогает", – добавил президент.

Мы писали о том, что заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса в среду, 4 июня, обратился к американским сенаторам от имени украинских военных. Он рассказал о ситуации на фронте и подчеркнул, что Украина не проигрывает войну.

Как сообщал OBOZ.UA, также Павел Палиса заявил, что Кремль не собирается заканчивать войну: цель агрессора – оккупировать Украину. До конца этого года он стремится захватить весь Донбасс и создать "буферную зону" вдоль северной границы.

А "план-минимум" россиян на следующий год заключается в попытках оккупировать Одесскую и Николаевскую области, а также все правобережье Украины.

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