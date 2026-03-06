'Необоснованно повысили цены на топливо': Тимошенко заявила о спекуляции на торговле нефтепродуктами. Видео

Стремительный рост цен на бензин и дизельное топливо на украинских АЗС ничем не обоснован. А текущая ситуация на рынке нефтепродуктов – это масштабная спекуляция, которую вынуждены оплачивать украинцы.

Об этом заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Она записала видео на одной из ЗАЭС.

По словам политика, сегодня нет никаких объективных оснований для повышения цен на украинские нефтепродукты.

"Лучшее доказательство коррумпированности украинской власти – это цены, которые вы сейчас видите на автозаправках. Вы понимаете, что цены, которые сейчас повысились на дизельное топливо, на бензин, абсолютно необоснованно повысились. В среднем, где-то сегодня, до восьми гривен. Чем это связано? Это связано с тем, что коррупция включилась на полную мощность", – заявила Юлия Тимошенко.

Она подчеркнула, что ситуация на заправках вызывает справедливое возмущение у украинцев, поскольку именно они вынуждены оплачивать последствия паники и хаоса.

"Меня, как и всех украинцев, возмущает то, что происходит сейчас на автозаправках. Абсолютно необоснованно повысили цены на топливо: бензин, дизтопливо. Спекуляция стала главным признаком торговли нефтепродуктами", - отметила Тимошенко.

Отдельное внимание лидер "Батькивщины" уделила работе государственного предприятия "Укрнафта".

По ее словам, компания первой и наиболее существенно подняла цены, что недопустимо для государственного сектора, подчеркнула Тимошенко. Она обвинила антикоррупционные органы и правительство в бездействии.

"У меня вопрос: а кто реально кладет эти деньги себе в карман? Кто без зазрения совести и стыда творит панику и хаос на АЗС, ежедневно шокируя своими ценами на топливо? Но никто этого не замечает: ни НАБУ, ни САП, ни правительство, ни Антимонопольный комитет... И, безусловно, Антимонопольный комитет не замечает, что сегодня спекуляция, по сути, стала признаком торговли нефтепродуктами. И за все это платят украинцы", - заявила лидер "Батькивщины".

Тимошенко также подчеркнула необходимость профессионального подхода к управлению энергетической отраслью.

Она выразила удивление отсутствием нормативных актов, которые бы ограничивали подобные ценовые скачки на государственных предприятиях.

В связи с ситуацией на рынке топлива, лидер "Батькивщины" потребовала вызвать в Верховную Раду в следующий вторник ответственных чиновников. Тимошенко отметила, что они должны отчитаться о причинах роста цен и ситуацию с ценообразованием на "Укрнафте".