Федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц дуже сумує за екс-послом України в ФРН Андрієм Мельником і за звичкою ведеться на його вишуканий тролінг. Не встиг Мельник, нині заступник глави МЗС, закликати "ображену ліверну ковбаску" терміново передати ЗСУ літаки F-16, як герр Шольц на пряме запитання про цю заяву українського дипломата сказав: ФРН у жодному разі не передаватиме Україні бойових літаків.

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Це означає, що літаки таки будуть. Судіть самі...

9 березня 2022 р тодішній посол Мельник заявив: "Відмова Німеччини від заборони на імпорт енергоносіїв з Росії є морально неприйнятною на тлі російських атак проти мирного населення України". 🇩🇪 11 березня Шольц реагує: Німеччина не відмовиться від імпорту енергоносіїв з Росії. "Це зважене й аргументоване рішення".

З 1 серпня Німеччина не купує російське вугілля, з 31 серпня – газ, з 31 грудня – нафту.

3 травня Мельник назвав Шольца "ображеною ліверною ковбаскою" і закликав діяти по-державницьки, тобто надавати ЗСУ наступальну зброю.🇩🇪 Канцлер після цього неодноразово повторив: армія Німеччини більше не має зброї для України. "Можливості Бундесверу для передачі Україні практично вичерпані".

Через декілька тижнів німці знайшли САУ PzH 2000, САУ Gepard, батарею IRIS-T, РСЗВ та радари.

17 вересня Мельник почав мотивувати Шольца дати Україні танки: "Як найсильніша країна Європи ФРН має показати приклад лідерства іншим країнам і негайно розблокувати постачання Leopard та Marder. 🇩🇪 Через тиждень Шольц відповів, що не дасть, бо "це дуже дивна війна": "Ми не хочемо доводити ситуацію до війни між Росією та НАТО".

5 січня Шольца дотиснули з Marder, а 25 січня – Leopard 2. Довго тримався Олаф, певно тому, що Мельник вже не був послом.

Мораль: лідер Німеччини натякнув, що літаки для України будуть, але ще не зібрався з думками.

"Валяти Шольца" означає тягнути козу за хвоста і заперечувати, а потім виконувати.

На фото: Олаф Шольц, 1984 р.

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