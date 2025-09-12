'Нельзя просто лечь спать': экс-глава МИД Литвы заявил, что Запад должен заплатить свою цену за безопасность

Страны Запада должны сделать собственные решительные шаги для обеспечения безопасности Украины, потому что это не только собственно вопрос нашего государства. Это в целом касается существования мира в Европе, и "российская угроза не исчезнет сама собой".

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В интервью "Укринформу" дипломат рассказал, что общаясь с западной аудиторией он пытается донести "истинное значение и центральную роль Украины".

Что сказал литовский дипломат

"Нельзя просто лечь спать, проснуться утром и думать, что все хорошо. К сожалению, так не будет. Некоторые фундаментальные вещи сломаны... Мы говорим о том, каким будет мировой порядок в будущем. Мы уже его переживаем. Если мы до сих пор думаем, что живем в 2021 году, то ошибаемся, это уже новый мировой порядок", – сказал он.

По словам дипломата, когда речь идет о практических вещах, "то это гарантии безопасности и то, что означают настоящие гарантии безопасности для Украины".

"Нам пора отойти от стратегической коммуникации, когда мы говорим, что предоставляем гарантии безопасности Украине, но "только если Путин позволит". Или что разместим контингент, но "только на Западе Украины, и отступим, если Путин снова атакует". Надо противостоять этим идеям неудобной правдой – а именно, если мы хотим помочь Украине, нам придется заплатить цену, потому что Украина уже платит ее за нас", – отметил Габриелюс Ландсбергис.

Что предшествовало

В начале сентября в Париже состоялся очередной саммит Коалиции желающих, в котором приняли участие представители 38 стран, в том числе и украинский президент Владимир Зеленский. Встреча была посвящена обсуждению гарантий безопасности для Украины, после чего ее участники позвонили президенту США Дональду Трампу.

По итогам встречи лидеров "Коалиции желающих" Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели пресс-конференцию, на которой озвучили ключевые договоренности и планы коалиции по поддержке Украины. Макрон подчеркнул, что коалиция прошла долгий путь и сейчас полностью готова к действиям.

Как сообщал OBOZ.UA, кроме этого, европейские лидеры имеют политическое и военное предложение – предоставить Украине гарантии безопасности. Уже 26 стран согласились отправить свои войска в Украину, или же отправить средства для поддержки сил коалиции на земле, на море или в небе.

