'Недовольство будет расти': Гетман оценил настроения россиян относительно войны и указал на нюанс с санкциями

Повышение налогов, ухудшение экономических условий и снижение уровня жизни способствуют росту напряжения среди жителей страны-террористки России. Всеобщая мобилизация в условиях экономического спада может еще больше ударить по экономике и вызвать дополнительное напряжение в обществе.

Такими мыслями в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман.

В качестве примера, эксперт привел опрос Центробанка РФ. По результатам этого исследования, почти все ключевые факторы, которые беспокоят россиян, имеют негативный оттенок. Поэтому рядовые жители страны-агрессора не ожидают улучшения, зато видят только ухудшение ситуации. Экономические решения власти, в частности повышение НДС и сокращение упрощенной системы налогообложения, вместе с ростом цен, способствуют дальнейшему накоплению недовольства.

"Каким образом оно проявится в жесткой авторитарной стране – сложно предсказать. В истории бывает по-разному. Где-то население выходит на площади и сметает власть. В других странах это делают элиты, которые видят чрезмерные риски и сами убирают "уставшего фюрера". И случается, что такие лидеры просто "загибаются" сами от стресса, перегрузки, болезней. Сценарий неизвестен, но то, что ситуация медленно движется к перелому, – без сомнений", – отметил Гетьман.

Дополнительным негативным фактором стало резкое уменьшение выплат наемникам в большинстве регионов России. Поэтому количество желающих ехать на фронт уменьшается, а риски принудительной мобилизации увеличиваются. Олег Гетьман отмечает, что страна-агрессор уже не может поддерживать высокий уровень выплат из-за экономических проблем и снижения бюджетных поступлений, поэтому такая динамика только усилит рост общественного недовольства.

"Всеобщая мобилизация только ухудшит настроения населения и еще больше выбьет кадры из экономики, которая и так работает в "лайт-режиме"", – добавил экономист.

Гетьман добавил, что почти все ограничения в отношении России уже введены, поэтому сейчас главной задачей является проконтролировать их соблюдение. Речь идет о необходимости отслеживать теневой флот, задержание судов и применение вторичных санкций к странам, которые помогают избегать ограничений. Эффективностьсанкций, согласно оценкам, зависит именно от того, насколько жестко будет обеспечено их соблюдение.

"Фокус должен сместиться с "вводить новое" на "заставить работать то, что уже введено". Именно это даст максимальный эффект", – подытожил эксперт.

