В России хотят предложить свои первые государственные облигации, деноминированные в юанях в начале следующего месяца. Это обусловлено переориентацией пострадавшей от санкций экономики и покрытием большого дефицита в госбюджете.

Видео дня

Об этом сообщает Bloomberg. Минфин РФ начнет принимать предложения инвесторов 2 декабря по двум сериям внутренних облигаций в китайской валюте со сроком погашения от трех до семи лет.

В России растет дефицит в бюджете

Каждая облигация будет иметь номинальную стоимость 10 000 юаней. Прогнозируется, что дефицит бюджета достигнет рекордных 5,7 триллиона рублей, или около 2,6% ВВП.

"Москва уже рассматривала возможность продажи гособлигаций в юанях еще до того, как на РФ наложили международные санкции из-за вторжения в Украину. Компании уже проводили продажу долгов в валюте", – говорится в материале.

Размер продажи облигаций и купонные ставки будут определены после процесса формирования книги записей, а размещение на Московской бирже запланировано на 8 декабря. Инвесторы смогут приобрести облигации и получать платежи либо в юанях, либо в рублях.

Организаторами продажи являются Газпромбанк, Сбербанк и компания VTB Capital Trading.

Напомним, ранее в Службе внешней разведки Украины заявили, что из-за финансовой пропасти Кремль в третий раз за год переписывает бюджет, увеличивая дефицит на сотни процентов и одновременно облагая бизнес и население новыми налогами в условиях падения цен на нефть и реальной инфляции более 20%.

Как сообщал OBOZ.UA, устаревшие пассажирские самолеты Як-40, которые используются на северо-западе и Дальнем Востоке России, будут эксплуатироваться не 50, а 60 лет из-за санкций и кризиса в гражданской авиации РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!