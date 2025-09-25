'Не реагировали на радиосообщения': в НАТО прокомментировали провокационные пролеты российских самолетов в Балтийском море

В Балтийском море произошла очередная российская провокация, направленная на НАТО. Разведывательные самолеты РФ дважды пролетали над немецким фрегатом "Гамбург", который участвует в учениях Альянса "Удар Нептуна". В НАТО считают такие действия России недружественными, однако не опасными.

Об этом пишет Der Spiegel. Источники в Бундесвере сообщили, что российский разведывательный самолет пролетал над немецким фрегатом на малой высоте – менее 100 метров – в пятницу и субботу на прошлой неделе. При этом россияне не отвечали на радиосообщения.

Это не единичный случай

Позже НАТО снова поднимало в воздух свои истребители из-за российского военного самолета над Балтийским морем. Инцидент произошел в воскресенье, 21 сентября, с разведывательным Ил-20М ВКС РФ.

ВВС Германии сообщили, что самолет (изначально неопознанный) летел в международном воздушном пространстве, однако план полета и радиосвязь с ним отсутствовали. Из-за этого по тревоге по требованию НАТО были подняты два немецких истребителя Eurofighter.

А ранее, в пятницу, российские самолеты также пролетели над польской нефтяной платформой в Балтийском море.

Реакция НАТО и Германии

Хотя военные чиновники не считают эти инциденты с российскими самолетами опасными, они назвали их"недружественными и провокационными действиями".

Министр обороны Германии Борис Писториус резко раскритиковал маневр над немецким фрегатом.

"Проникновение российских беспилотников и боевых самолетов глубоко в воздушное пространство Польши и Эстонии, а также пролет немецкого фрегата в Балтийском море в течение нескольких дней также четко показывают, что Россия буквально испытывает свои границы со все большей частотой и интенсивностью, даже с государствами НАТО", – заявил министр.

В своем выступлении перед Бундестагом Писториус говорил о все более агрессивной позиции России.

"Путин хочет спровоцировать нас, Путин хочет спровоцировать страны-члены НАТО, и он хочет выявить и использовать якобы слабые места альянса НАТО", – сказал он, отметив, что диктатор не достигнет своих целей.

По словам Писториуса, Альянс четко и решительно отреагировал на российские провокации, но в то же время с "необходимой осмотрительностью, что особенно важно в наши дни".

Как сообщал OBOZ.UA, Североатлантический совет осудил эскалационные действия России, которая 19 сентября нарушила воздушное пространство Эстонии, и пообещал решительный ответ. В Альянсе назвали такие действия частью более широкой тенденции безответственного поведения России.

Между тем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что каждый случай нарушения воздушного пространства Альянса рассматривается отдельно. Решение о реакции принимается в реальном времени, опираясь на разведывательные данные и оценку реальной угрозы.

По словам Рютте, командующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич имеет полномочия оперативно реагировать на инциденты и несет ответственность за принятые решения.

