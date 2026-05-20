'Не просто тупик для России': Мельник рассказал о Малой Токмачке в ООН и сравнил ее с осадой Карфагена или Рима. Видео

Кроме значительных потерь российской армии на фронте, страна-агрессор теряет также способность к результативным наступательным действиям. Сейчас серьезной преградой для продвижения оккупантов стало небольшое село в Запорожье – Малая Токмачка.

Видео дня

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник. Он иронично сравнил попытки россиян захватить населенный пункт с осадой Рима или Карфагена.

Малая Токмачка стала символом провала российских "победных" прогнозов

"Мало какие места так ярко иллюстрируют стратегический провал российской войны, как Малая Токмачка, село в Запорожской области, такое крошечное, что когда-то едва появлялось на картах, но настолько устойчивое, что не выдержало многолетних триумфальных прогнозов россиян", – отметил Мельник.

По его словам, российские комментаторы годами неоднократно "объявляли", что почти захватили населенный пункт, но до сих пор не смогли этого сделать, что демонстрирует разрыв между пропагандистскими заявлениями РФ и реальной ситуацией.

"Малая Токмачка символизирует не просто тактический тупик, но и более широкое распутывание российского нарратива о неизбежной победе. С долей иронии можно осознать, что бесконечные попытки России захватить Малую Токмачку, которые продолжаются уже более тысячи пятьсот дней, длились дольше, чем некоторые из самых легендарных осад в истории от древнего Карфагена до Рима, доказывая, что даже имперские амбиции могут безнадежно застрять перед селом, о котором никто никогда не слышал до войны", – сказал он.

Малая Токмачка остается под контролем ВСУ

Стоит отметить, что ранее в Институте изучения войны рассказывали, что оккупационные силы уже несколько лет подряд пытаются штурмовать Малую Токмачку, к юго-востоку от Орехова. Заявления об "освобождении" или "зачистке" этого небольшого украинского села появляются в российских отчетах довольно часто.

В то же время командир одного из украинских батальонов отметил, что ВСУ контролируют Малую Токмачку с 2023 года. По его подсчетам, в попытках захватить село, в котором до войны жило менее сотни человек, российские войска потеряли около 2000 солдат.

Как сообщал OBOZ.UA, Мельник ответил на жалобы постпреда России Василия Небензи относительно дроновой атаки на Москву 17 мая относительно дроновой атаки на Москву 17 мая. Он отметил, что все атаки по территории РФ являются ответом на агрессию Кремля против Украины и призвал российского коллегу прекратить жаловаться на страдания россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!