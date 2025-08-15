'Не надо тешить себя иллюзиями': Селезнев объяснил, почему ситуация на поле боя не связана с переговорами Трампа и Путина на Аляске

Российские войска активизировались на разных направлениях фронта в Украине. Чтобы уложиться в установленные Кремлем дедлайны, враг не считается с потерями личного состава.

При этом эти дедлайны не связаны с саммитом на Аляске, они имеют другие причины. Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Что известно

По словам Селезнева, сейчас на поле боя наблюдается "весьма высокая" динамика боевых действий. Активизация врага на разных направлениях фронта связана с установленными Москвой жесткими дедлайнами.

"Пытаясь эти дедлайны реализовать, он готов буквально усыпать трупами своих солдат те или иные территории Украины", – констатировал эксперт.

В то же время Селезнев уверен, что активизация врага никак не связана со встречей 15 августа на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Более того, на этой встрече обсуждению российско-украинской войны отведено вовсе не главенствующее место.

"Никоим образом ситуация на поле боя не связана с переговорным треком Трампа и Путина. Там, я думаю, следует смотреть на эту историю через призму двусторонних коммуникаций между Москвой и Вашингтоном. Считаю, что вопрос Украины будет даже не третьим, а во втором десятке. Не следует себя тешить иллюзиями, что Украина является центром притяжения всех геополитических процессов. К сожалению, такова реальность", – подчеркнул военный эксперт

Спешат же оккупанты потому, что стремятся достичь как можно больших успехов до осени, когда продолжение наступления будет значительно затруднено погодными условиями, считает Селезнев.

"Октябрь этого года, когда начнутся осенние дожди (время установленного оккупантам дедлайна. – Ред.). На мотоциклах по полям россияне ездить уже не смогут. А бронетехнику они не могут использовать, потому что она не настолько маневренная и скоростная. Соответственно, все танки, которые будут двигаться на поле боя, будут сжигаться нашими минометчиками и нашими операторами FPV-дронов", – объяснил свое мнение он.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Белом доме сказали, когда на самом деле начнется встреча Трампа и Путина на Аляске: старт переговоров запланирован на 22:00 по Киеву.

Тем временем Аляска готовится встречать Путина: в Анкоридже накануне саммита состоялся проукраинский митинг. Митинговать жители штата будут и в день саммита, заявлялось накануне.

