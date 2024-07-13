Кулеба: членство Украины в НАТО – единственная гарантия безопасности в Евроатлантическом регионе

На саммите НАТО в Вашингтоне Украина получила от партнеров значительную поддержку, как в сфере военной помощи, так и относительно необратимости членства в Альянсе. Однако наша страна ожидает, что сможет вступить в блок как можно скорее – у нас нет возможности ожидать членства еще 75 лет.

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Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN. Он приветствовал решение саммита НАТО относительно поддержки Украины, но отметил, что вступление Киева в Альянс должно состояться в обозримом будущем.

Глава МИД подчеркнул, что это "единственный путь, чтобы гарантировать стратегическую безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе".

"Мы увидели очень обнадеживающие сигналы на всех уровнях за последние два дня о том, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО. Но мы не можем ждать еще 75 лет. Это должно произойти раньше. Потому что это единственный путь, чтобы гарантировать стратегическую безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе", – сказал Кулеба.

Министр добавил, что сейчас для Украины самое важное задание – обеспечить Силы обороны достаточным количеством оружия, чтобы они могли удерживать позиции на передовой.

Напомним, что президент Владимир Зеленский надеется, что следующим шагом НАТО после проведения саммита в Вашингтоне станет приглашение Украины в блок, а затем и ее членство в Альянсе. Глава государства убежден, что Киев сможет усилить НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, страны НАТО согласовали итоговую декларацию Вашингтонского саммита Альянса. В ней говорится, что союзники возьмут на себя обязательство поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". В документе подчеркивается, что будущее Украины – в НАТО.

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