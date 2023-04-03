Названа дата, когда Финляндия станет членом НАТО: торжественная церемония пройдет в Брюсселе

Финляндия официально станет частью НАТО 4 апреля 2023 года. В этот день состоится торжественная церемония, а флаг Финляндии разместят в штаб-квартире Альянса в Брюсселе (Бельгия).

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Канцелярия президента Республики 3 апреля сообщила, что Саули Ниинисте будет участвовать в мероприятии. Сначала Финляндия передаст на хранение документ о присоединении к Североатлантическому Альянсу, а затем состоится церемония поднятия флага нового члена НАТО в штаб-квартире организации.

В этот день запланированы выступления Ниинисте, а также генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Перед началом мероприятия президент и генсек проведут двустороннюю встречу и совместную пресс-конференцию.

В Брюссель, помимо президента Финляндии, отправятся также министр иностранных дел страны Пекка Хаависто и министр обороны Антти Кайкконен.

Напомним, что не так давно все государства, входящие в Североатлантический Альянс, завершили процедуру ратификации членства Финляндии в НАТО. Последней это одобрила Турция.

Столтенберг поздравил Хельсинки с историческим событием и сказал, что Финляндия станет "полноправным членом семьи".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, после того, как Россия развязала против Украины полномасштабную войну.

– После этого Турция выдвинула свои требования для ратификации. Они касались борьбы с движениями, признанными Анкарой террористическими.

– В конце февраля 2023 года Столтенберг сообщил, что страны выполнили все условия Турции.

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